Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Conference League ο Ντέσερς!

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Καζακστάν και επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 5-1 της Καϊράτ, με τον Σίριλ Ντέσερς να είναι εκ των πρωταγωνιστών του!

Ο 31χρονος επιθετικός σκόραρε δύο φορές στη μεγάλη νίκη των «πράσινων», έχοντας βρει δίχτυα και στην πρεμιέρα της League Phase κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, φτάνοντας τα 13 προσωπικά γκολ συνολικά στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Έτσι, ο Ντέσερς έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της σχετικής λίστας μαζί με τον Μίκαελ Ίσακ της Λεχ Πόζναν και έχοντας αφήσει πίσω του αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουν πετύχει 12 γκολ, μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ψηλά στη λιστα βρίσκονται επίσης ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού με 11 γκολ και ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ με 9.

sport-fm.gr