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Ο ερχομός του Ιτζχάκι και η σύμπτωση με προ - δεκαετίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο προηγούμενος Ισραλινός στην Ανόρθωση και η σύμπτωση που τον συνοδεύει σε σχέση με τον συμπατριώτη του

Mετά από δέκα χρόνια η Ανόρθωση θα έχει ξανά Ισραηλινό στον πάγκο της, αφού όπως όλα δείχνουν (διαβάστε εδώ) είναι θέμα χρόνου η οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Μπαράκ Ιτζχάκι.

Εφόσον δεν προκύψει οτιδήποτε ο 42χρονος θα καθίσει στον πάγκο της «Κυρίας», της οποίας υπήρξε και ποδοσφαιριστής, δέκα χρόνια μετά τον Ρόνι Λέβι.

Μάλιστα, κατά σύμπτωση ο συμπατριώτης του Ιτζχάκι είχε έρθει για τη δεύτερη θητεία του, τέτοιο καιρό πριν ακριβώς δέκα χρόνια, καθώς ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016. Το συμβόλαιό του μάλιστα προνοούσε – όπως και τώρα, εξ όσων φαίνεται για τον Ιτζχάκι – ότι θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της χρονιάς εκείνης και την επόμενη. Εν τέλει έφυγε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Και η πρώτη θητεία του Ρόνι Λέβι  ξεκίνησε τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα την 1η του δέκατου μήνα το 2011 και διήρκησε μέχρι τον Απρίλιο του 2013.

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