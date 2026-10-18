Aκριβώς έναν χρόνο μετά!

Με τέρμα του Νίκολιτς ο Άρης στο 21’ του αγώνα με την ΑΕΚ, άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι.

Αυτό ήταν το πρώτο τέρμα του Σέρβου στην τρέχουσα σεζόν και το πρώτο μετά από έναν ακριβώς χρόνο.

Το προηγούμενο γκολ του είχε επιτευχθεί στις 19 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της περσινής περιόδου, στο 4-0 επί της ΑΕΛ.

Ήταν και το μοναδικό του τέρμα στην περσινή περίοδο, ενώ συνολικά με την ομάδα της Λεμεσού - στην οποία αγωνίζεται από τη σεζόν 2023-24 - έφθασε τα εφτά τέρματα, καθώς είχε σκοράρει δυο φορές την πρώτη του χρονιά και άλλες τρεις την περίοδο 2024-25.