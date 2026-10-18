Είναι κι αυτό επιτυχία

Η Πάφος FC ηττήθηκε από την Αταλάντα χωρίς οι Ιταλοί να δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Απόδειξη πως μέχρι το 44' το σκορ ήταν ήδη στο 0-3. Μπορεί το τελικό 1-3 να μην αφήνει κανέναν ικανοποιημένο στο γαλάζιο οικοδόμημα, όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως η παφιακή ομάδα μεγάλωσε.

Η Πάφος έχει αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες στην ευρωπαϊκή της πορεία που άρχισε πρόσφατα και σκοπεύει να διατηρήσει για... χρόνια. Μόνο που κατάφερε να φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει τέτοιας δυναμικής ομάδες -ας μην ξεχνάμε πως πέρσι στο Champions League το πρόσημο ήταν θετικό- πάει να πει πως κάτι καλό έχει χτιστεί.

Οι γαλάζιοι μπορούν να δουν στα μάτια ομάδες που πριν από 5-6 χρόνια δεν... φαντάζονταν. Κι αυτό επιτυχία λέγεται.