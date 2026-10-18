Τα παράδοξα της Ευρώπης

Η Ομόνοια αγωνίζεται στη League Phase του Europa League και η Πάφος στο Conference. Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, οι πράσινοι έριξαν μια… χαλαρή τριάρα στην Τσέλιε και μάλιστα εκτός έδρας, κάνοντας το 2Χ2.

Από την άλλη, η Πάφος, ρίχτηκε στη μάχη του Conference League, της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης της ΟΥΕΦΑ, γνωρίζοντας την ήττα από την Αταλάντα, η οποία έδειξε στον αγωνιστικό χώρο πως είναι ανώτερη ομάδα από τους κυπελλούχους.

Βλέποντας κανείς τους δύο αντιπάλους των ομάδων μας, διαπιστώνει το παράδοξο με την ομάδα που αγωνίζεται σε θεωρητικά μεγαλύτερη διοργάνωση (Τσέλιε) να είναι πολύ πιο αδύνατη από αυτήν που λαμβάνει μέρος στο υποδεέστερο Conference.

Α.Ψ.