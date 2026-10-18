O Μαρέσκα ξεπέρασε τους Γκουαρδιόλα, Αντσελότι και Σόλσκιερ

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 3-2 της Ίπσουιτς στο Έτιχαντ το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) και έκανε το 7 στα 7 στην εκκίνηση της Premier League, για να αφήσει έξι πόντους πίσω την πρωταθλήτρια Άρσεναλ (έχοντας ματς περισσότερο) και να κάνει ακόμη μία δήλωση της επιθυμίας της να επιστρέψει στην κορυφή.

Η συγκεκριμένη επιτυχία πανηγυρίστηκε έντονα από τους ανθρώπους των πολιτών καθώς αναζητούσαν ένα αποτέλεσμα βάλσαμο μετά από την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και λίγο πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Έντσο Μαρέσκα να γιορτάζει μάλιστα ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Αυτό του προπονητή με το καλύτερο ρεκόρ σε εκκίνηση πρωταθλήματος, με τον Ιταλό να αναλαμβάνει τα ηνία των πολιτών το περασμένο καλοκαίρι και να γίνεται ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Premier League που κερδίζει τα πρώτα επτά παιχνίδια του στον πάγκο κάποιας ομάδας.

Με το 7 στα 7 άφησε πίσω του τρεις προπονητές που μοιράζονταν μέχρι πρότινος την κορυφή με 6 στα 6 και αυτοί ήταν οι Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι, 2016-17), Κάρλο Αντσελότι (Τσέλσι, 2009-2010) και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 2018-19).

Πηγή: sport24.gr