ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ ποίημα από τον Μέσι!

Με δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι, η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας της Ατλάντα Γιουνάιτεντ τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10).

Η Ίντερ Μαϊάμι (15 νίκες, 10 ισοπαλίες, 5 ήττες, 55 βαθμοί) είχε ήδη εξασφαλίσει από την Τετάρτη (14/10) την πρόκρισή της στα playoffs για την κατάκτηση του MLS Cup, ωστόσο η νίκη αυτή (τρίτη σερί) την έφερε πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη δυάδα της Ανατολικής Περιφέρειας.

Η Ίντερ Μαϊάμι άνοιξε το σκορ στο 45ο λεπτό με τον Μπερτεράμε από ασίστ του Σουάρες, ενώ ακολούθως ανέλαβε... δράση ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 56ο λεπτό, με ένα γκολ... ποίημα, ξεκινώντας μια αντεπίθεση από τον χώρο του κέντρου προς την αντίπαλη περιοχή.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεργάστηκε δύο φορές με τον Μπερτεράμε, παίζοντας το ένα-δύο, προτού περάσει με ντρίμπλα έναν αμυντικό της Ατλάντα και εξαπολύσει ένα δυνατό, συρτό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το τρίτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι ήρθε και πάλι από τον Μέσι, στο 60ό λεπτό, έπειτα από μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση και νέα ασίστ του Σουάρες.

Η Ατλάντα κέρδισε πέναλτι στο 88ο λεπτό κι ο Πικό, ο οποίος είχε καταγράψει 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι την προηγούμενη σεζόν, εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το τελικό 3-1.

Με την «ντομπιέτα» που σημείωσε, ο Μέσι έφτασε πλέον τα 25 γκολ σε 27 αγώνες στην εφετινή Major Soccer League, όντας ο πρώτος σκόρερ της Λίγκας (5 περισσότερα απ’ τον Κροάτη Μούσα του Ντάλας) ενώ έχει και 12 ασίστ.

MESSI. This is what he does. 🐐 https://t.co/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ