ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ ποίημα από τον Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στην τρίτη σερί νίκη για την Ίντερ Μαϊάμι

Με δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι, η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας της Ατλάντα Γιουνάιτεντ τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10).

Η Ίντερ Μαϊάμι (15 νίκες, 10 ισοπαλίες, 5 ήττες, 55 βαθμοί) είχε ήδη εξασφαλίσει από την Τετάρτη (14/10) την πρόκρισή της στα playoffs για την κατάκτηση του MLS Cup, ωστόσο η νίκη αυτή (τρίτη σερί) την έφερε πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη δυάδα της Ανατολικής Περιφέρειας. 

Η Ίντερ Μαϊάμι άνοιξε το σκορ στο 45ο λεπτό με τον Μπερτεράμε από ασίστ του Σουάρες, ενώ ακολούθως ανέλαβε... δράση ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 56ο λεπτό, με ένα γκολ... ποίημα, ξεκινώντας μια αντεπίθεση από τον χώρο του κέντρου προς την αντίπαλη περιοχή. 

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεργάστηκε δύο φορές με τον Μπερτεράμε, παίζοντας το ένα-δύο, προτού περάσει με ντρίμπλα έναν αμυντικό της Ατλάντα και εξαπολύσει ένα δυνατό, συρτό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το τρίτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι ήρθε και πάλι από τον Μέσι, στο 60ό λεπτό, έπειτα από μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση και νέα ασίστ του Σουάρες. 

Η Ατλάντα κέρδισε πέναλτι στο 88ο λεπτό κι ο Πικό, ο οποίος είχε καταγράψει 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι την προηγούμενη σεζόν, εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το τελικό 3-1.

Με την «ντομπιέτα» που σημείωσε, ο Μέσι έφτασε πλέον τα 25 γκολ σε 27 αγώνες στην εφετινή Major Soccer League, όντας ο πρώτος σκόρερ της Λίγκας (5 περισσότερα απ’ τον Κροάτη Μούσα του Ντάλας) ενώ έχει και 12 ασίστ.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Κατηγορίες

Αλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντέρμπι που τα... είχε όλα και νικητή τον ΠΑΟΚ με ανατροπή

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Ο κόσμος μας είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη»

Super League

|

Category image

Πετρούνιας: «Το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ - Έτοιμος να αρπάξω την ευκαιρία»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα φοβερά στατιστικά του Κωστούλα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Premier League

|

Category image

ΤΖΟΚΕΡ: Oι αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (18/10) - Τέσσερις τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ακόμη πιο κοντά στην έξοδο ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μοναξιά, αυτή που παραπαίει και αυτοί που έχουν ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα δύσκολα η Μίλαν, αλλά λύγισε την Αταλάντα και παρέμεινε αήττητη!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

BINTEO: Η νίκη της Ομόνοιας 29Μ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπούις: «Αν και νωρίς ήταν ένας ακόμη τελικός»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να πω κάτι παραπάνω μετά από τέτοιο παιχνίδι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα, ούτε η θέση μας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σέγιες: «Σώσαμε τον βαθμό με τον χαρακτήρα μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Νίκη-οξυγόνο για την Ομόνοια 29ης Μαΐου και... στον βυθό η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο του Άρη και... στο φινάλε ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη