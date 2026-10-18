Στροφή σε... άλλα επίπεδα

Μετά την προσπάθεια στο Μπέργκαμο απέναντι στην Αταλάντα, όπου φάνηκε έντονα η διαφορά επιπέδου, και τρεις ημέρες πριν ριχθεί ξανά στην ευρωπαϊκή μάχη παίζοντας εντός έδρας με τη Ρίγα (22/10, 19:45), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, η Πάφος FC κάνει στροφή στο κυπριακό πρωτάθλημα, φιλοξενώντας το απόγευμα της Δευτέρας (19/10, 18:00), στο «Στέλιος Κυριακίδης», τον ΑΠΟΕΛ.

Ένα παιχνίδι διαφορετικό από τα δεδομένα της Ευρώπης, όμως από αυτά που κρίνουν πολλά στην πορεία για επίτευξη των εγχώριων στόχων. Η παφιακή ομάδα θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους από τους οποίους δεν ηττήθηκε στα τελευταία πέντε μεταξύ τους παιχνίδια (δύο ισοπαλίες, τρεις νίκες). Ο αυριανός αγώνας θα βρει για δεύτερη φορά τον προπονητή της ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο, απέναντι στην ομάδα με την οποία κατέκτησε πριν από λίγα χρόνια το πρωτάθλημα της Κύπρου. Στην περσινή τους συνάντηση, ο Πορτογάλος οδήγησε το συγκρότημα της Πάφου σε νίκη 2-0 επί των γαλαζοκιτρίνων στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Για τον καταρτισμό των πλάνων του Ρικάρντο Σα Πίντο, υπήρχαν αμφιβολίες κατά πόσο θα είναι σε θέση να βοηθήσει ο Νταβίντ Λουίζ, που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα με την Αταλάντα. Θυμίζουμε ότι στο Μπέργκαμο δεν είχαν ταξιδέψει οι Γκολντάρ και Ενγκαμαλέου, όμως -όπως λέχθηκε- ήταν καθαρά για λόγους προφύλαξης και πλέον μένει να φανεί εάν θα επανέλθουν στη δράση και θα τεθούν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τον αγώνα της Δευτέρας.

Θυμίζουμε ότι γενικότερα είναι ένα διάστημα με πιεσμένο πρόγραμμα για τους κυπελλούχους, καθώς θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Νέα Σαλαμίνα (26/10), Απόλλωνα (31/10) και Ομόνοια 29ης (08/11) στην Κύπρο και με την Τβέντε στην Ολλανδία (05/11) πριν από την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος.