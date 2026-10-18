«Ο Γκιόκερες θέλει να φύγει τον Ιανουάριο από την Άρσεναλ»

Η ζωή στο Λονδίνο δεν είναι και τόσο ρόδινη για τον Βίκτορ Γκιόκερες, με τον Σουηδό φορ να δυσκολεύεται ακόμη να βρει τα πατήματά του στο αγωνιστικό πλάνο της Άρσεναλ.

Για τον λόγο αυτό, ο Γκιόκερες σκέφτεται πλέον σοβαρά να αποχωρήσει από τους «κανονιέρηδες» στο ερχόμενο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, αναζητώντας μια νέα ευκαιρία για να ανακτήσει τη θέση του στην ομάδα.

Ο Μικέλ Αρτέτα προτιμά να τοποθετεί τον Κάι Χάβερτς στην κορυφή της επίθεσης, με τον Σουηδό να παραμένει σταθερά στον πάγκο και να αναζητά περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής.

Φέτος, ο 28χρονος επιθετικός έχει καταγράψει επτά εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κυρίως ως αλλαγή, έχοντας συμπληρώσει συνολικά μόλις 299 αγωνιστικά λεπτά.

Πηγή: sport-fm.gr