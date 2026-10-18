Aν ήταν τώρα παίκτης ο Μπούις, θα ήταν πολύ καλύτερος...

Μία από τις ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ο Φάτζιο Μπούις στη συνέντευξή του στο «ΓΗΠΕΔΟ» (διαβάστε ΕΔΩ) ήταν η εξής:

Έχοντας υπάρξει ποδοσφαιριστής και πλέον προπονητής, πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε το ποδόσφαιρο;

Η απάντηση που έδωσε ο προπονητής της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, ανάφερε:

«Ως παίκτης ήθελα πάντα να νικήσω, είχα πάθος, κι αυτά δεν άλλαξαν. Θέλω με σωστό τρόπο να κερδίζω. Σίγουρα βλέπω διαφορετικά τώρα το παιχνίδι ως προπονητής. Έχω μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία από ό,τι είχα ως ποδοσφαιριστής. Μπορώ να πω ότι αν ήμουν τώρα παίκτης θα ήμουν πολύ καλύτερος (γέλια!), διότι καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα!».