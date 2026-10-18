ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιβλητικός με... πανέτοιμο Ναν ο Παναθηναϊκος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα ξανά στις... επάλξεις, ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο απέναντι στο Περιστέρι κερδίζοντας στο ρελαντί με 95-75.

Τα περισσότερα ματς της GBL προσφέρονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να ανοίξει ακόμα περισσότερο το rotation, να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να δώσει ανάσες σε όλους όσους τραβούν το μεγαλύτερο κουπί στα ματς της Euroleague. Πολλώ δε μάλλον τώρα που είχε προηηγθεί και η διπλή αγωνιστική.

Απέναντι στο Περιστέρι είχε και... δύο λόγους περισσότερους καθώς αγωνίστηκαν για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν και οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έδειξαν πανέτοιμοι έχοντας αφήσει πίσω τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν. Ο Αμερικανός είχε πληθωρική παρουσία ενώ ο αρχηγός των «πρασίνων» έπαιξε τόσο... όσο χρειαζόταν για να αποκτήσει ρυθμό.

Κάπως έτσι οι πράσινοι έκαναν μια καλη προπόνηση ενόψει της συνέχειας και της επόμενης δοκιμασίας στην Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια, την ώρα που το Περιστέρι δεν κατάφερε σε κανένα σημειο του αγώνα να φανεί ανταγωνιστικό.

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Ο αγώνας

Αν και είχε προηγηθεί διπλή αγωνιστική στην Euroleague, ο Παναθηναϊκός θέλησε να ρίξει από νωρίς τους τίτλους τέλους του αγώνα και στην -κεκλεισμένων θυρών- αναμέτρηση με το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της GBL. Μπορεί να έπαιζε στο… ρελαντί αλλά ήταν η ομάδα που δεν άφησε κανένα περιθώριο στους φιλοξενούμενους να μπουν στο παιχνίδι. Έχοντας ως κορυφαίους, τους Σιλβέν Φρανσίσκο (10π. στο δεκάλεπτο) και Ντίνο Μήτογλου (8π. στο δεκάλεπτο) το «τριφύλλι» άρχισε να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς φτάνοντας στο +13 (26-13) με τη λήξη της 1ης περιόδου και έχοντας 5/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 7 ασίστ για μόλις 1 λάθος.

Η… είδηση του αγώνα είχε να κάνει με το φετινό ντεμπούτο των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, οι οποίοι επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση ευστοχώντας σε τρίποντα στις πρώτες, μάλιστα, προσπάθειές τους. Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και απαράλλακτο και στη συνέχεια καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε να προηγείται και με 24 πόντους διαφορά (44-20) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο και έκλεισε στο +23 (52-29) ύστερα από μακρινό τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις.

Στο πρώτο μισό του αγώνα, ο Ντίνος Μήτογλου είχε προλάβει να σημειώσει double double έχοντας 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Φρανσίσκο είχε σημειώσει 15 πόντους με 3/3 δίποντα και 3/5 τρίποντα. Συνολικά οι «πράσινοι» είχαν στην στατιστική τους 10/17 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 5/6 βολές, 13-7 ριμπάουντ και 14 ασίστ για μόλις 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα το Περιστέρι είχε μετρήσει 6/19 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 2/2 βολές, 8-14 (επιθετικά!!) ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες για 7 λάθη.

Και ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε εκεί. Η διαφορά έφτασε και το +36 (73-37 στο 27’), δείγμα και των όσων συνέβαιναν στο «Glass Floor» του «T-Center» το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Κέντρικ Ναν έδειξε ότι είχε επιστρέψει για τα... καλά έχοντας έως εκείνο το σημείο 14 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ο Κώστας Σλούκας πατούσε καλά, ενώ ο Μήτογλου ήταν εξαιρετικός και από τους διακριθέντες της ομάδας του. Όπως και στα περισσότερα ματς της GBL, έτσι και σε αυτό, στη συνέχεια οι πράσινοι έριξαν ρυθμό και αμφότερες οι ομάδες περίμεναν την... τελευταία κόρνα της γραμματείας.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε εξαιρετική ευστοχία στα τρίποντα, ήταν σοβαρός από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν ότι μπορούν να φανούν ανταγωνιστικοί.

MVP O… Ντίνος Μήτογλου ο οποίος είχε 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος σε

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κέντρικ Ναν ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στην ενεργό δράση (18π., 6ασ., 3ριμπ., 2λ., σε 19:08’)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ομάρ Πέιν ήταν θετικός έχοντας 8 πόντους και 12 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τάι Νίκολς ο οποίος απελπιστικά άστοχος με 0/10 τρίποντα!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 15/29 τρίποντα του Παναθηναϊκού και 22 επιθετικά ριμπάουντ του Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 52-29, 75-46, 95-75.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντέρμπι που τα... είχε όλα και νικητή τον ΠΑΟΚ με ανατροπή

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Ο κόσμος μας είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη»

Super League

|

Category image

Πετρούνιας: «Το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ - Έτοιμος να αρπάξω την ευκαιρία»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα φοβερά στατιστικά του Κωστούλα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Premier League

|

Category image

ΤΖΟΚΕΡ: Oι αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (18/10) - Τέσσερις τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ακόμη πιο κοντά στην έξοδο ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μοναξιά, αυτή που παραπαίει και αυτοί που έχουν ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα δύσκολα η Μίλαν, αλλά λύγισε την Αταλάντα και παρέμεινε αήττητη!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

BINTEO: Η νίκη της Ομόνοιας 29Μ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπούις: «Αν και νωρίς ήταν ένας ακόμη τελικός»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να πω κάτι παραπάνω μετά από τέτοιο παιχνίδι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα, ούτε η θέση μας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σέγιες: «Σώσαμε τον βαθμό με τον χαρακτήρα μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Νίκη-οξυγόνο για την Ομόνοια 29ης Μαΐου και... στον βυθό η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο του Άρη και... στο φινάλε ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη