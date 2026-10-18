Επιβλητικός με... πανέτοιμο Ναν ο Παναθηναϊκος

Τα περισσότερα ματς της GBL προσφέρονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να ανοίξει ακόμα περισσότερο το rotation, να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να δώσει ανάσες σε όλους όσους τραβούν το μεγαλύτερο κουπί στα ματς της Euroleague. Πολλώ δε μάλλον τώρα που είχε προηηγθεί και η διπλή αγωνιστική.

Απέναντι στο Περιστέρι είχε και... δύο λόγους περισσότερους καθώς αγωνίστηκαν για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν και οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έδειξαν πανέτοιμοι έχοντας αφήσει πίσω τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν. Ο Αμερικανός είχε πληθωρική παρουσία ενώ ο αρχηγός των «πρασίνων» έπαιξε τόσο... όσο χρειαζόταν για να αποκτήσει ρυθμό.

Κάπως έτσι οι πράσινοι έκαναν μια καλη προπόνηση ενόψει της συνέχειας και της επόμενης δοκιμασίας στην Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια, την ώρα που το Περιστέρι δεν κατάφερε σε κανένα σημειο του αγώνα να φανεί ανταγωνιστικό.

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Ο αγώνας

Αν και είχε προηγηθεί διπλή αγωνιστική στην Euroleague, ο Παναθηναϊκός θέλησε να ρίξει από νωρίς τους τίτλους τέλους του αγώνα και στην -κεκλεισμένων θυρών- αναμέτρηση με το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της GBL. Μπορεί να έπαιζε στο… ρελαντί αλλά ήταν η ομάδα που δεν άφησε κανένα περιθώριο στους φιλοξενούμενους να μπουν στο παιχνίδι. Έχοντας ως κορυφαίους, τους Σιλβέν Φρανσίσκο (10π. στο δεκάλεπτο) και Ντίνο Μήτογλου (8π. στο δεκάλεπτο) το «τριφύλλι» άρχισε να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς φτάνοντας στο +13 (26-13) με τη λήξη της 1ης περιόδου και έχοντας 5/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 7 ασίστ για μόλις 1 λάθος.

Η… είδηση του αγώνα είχε να κάνει με το φετινό ντεμπούτο των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, οι οποίοι επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση ευστοχώντας σε τρίποντα στις πρώτες, μάλιστα, προσπάθειές τους. Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και απαράλλακτο και στη συνέχεια καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε να προηγείται και με 24 πόντους διαφορά (44-20) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο και έκλεισε στο +23 (52-29) ύστερα από μακρινό τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις.

Στο πρώτο μισό του αγώνα, ο Ντίνος Μήτογλου είχε προλάβει να σημειώσει double double έχοντας 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Φρανσίσκο είχε σημειώσει 15 πόντους με 3/3 δίποντα και 3/5 τρίποντα. Συνολικά οι «πράσινοι» είχαν στην στατιστική τους 10/17 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 5/6 βολές, 13-7 ριμπάουντ και 14 ασίστ για μόλις 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα το Περιστέρι είχε μετρήσει 6/19 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 2/2 βολές, 8-14 (επιθετικά!!) ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες για 7 λάθη.

Και ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε εκεί. Η διαφορά έφτασε και το +36 (73-37 στο 27’), δείγμα και των όσων συνέβαιναν στο «Glass Floor» του «T-Center» το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Κέντρικ Ναν έδειξε ότι είχε επιστρέψει για τα... καλά έχοντας έως εκείνο το σημείο 14 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ο Κώστας Σλούκας πατούσε καλά, ενώ ο Μήτογλου ήταν εξαιρετικός και από τους διακριθέντες της ομάδας του. Όπως και στα περισσότερα ματς της GBL, έτσι και σε αυτό, στη συνέχεια οι πράσινοι έριξαν ρυθμό και αμφότερες οι ομάδες περίμεναν την... τελευταία κόρνα της γραμματείας.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε εξαιρετική ευστοχία στα τρίποντα, ήταν σοβαρός από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν ότι μπορούν να φανούν ανταγωνιστικοί.

MVP O… Ντίνος Μήτογλου ο οποίος είχε 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος σε

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κέντρικ Ναν ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στην ενεργό δράση (18π., 6ασ., 3ριμπ., 2λ., σε 19:08’)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ομάρ Πέιν ήταν θετικός έχοντας 8 πόντους και 12 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τάι Νίκολς ο οποίος απελπιστικά άστοχος με 0/10 τρίποντα!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 15/29 τρίποντα του Παναθηναϊκού και 22 επιθετικά ριμπάουντ του Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 52-29, 75-46, 95-75.

gazzetta.gr