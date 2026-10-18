Άλλη μία απόδειξη

Η βραδιά-όνειρο που έζησε η Ομόνοια προχθές στη Σλοβενία ήταν άλλη μία επιβεβαίωση πως η δυναμική δεν χάθηκε και πως μπορεί να φτάσει... μακριά. Η τριάρα επί της Τσέλιε δεν δίνει μόνο ελπίδα στο σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ για πρόκριση, αλλά εκτοξεύει ψυχολογία και ηθικό ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο Νορβηγός τεχνικός για άλλη μία φορά πήρε άριστα στο διάβασμα. Η ομάδα του παρουσιάστηκε με ξεκάθαρο προσανατολισμό, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, άπαντες γνώριζαν τον ρόλο και τα καθήκοντά τους, έτσι η κατάληξη ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Η Τσέλιε δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ομόνοιας, η οποία ήταν από την πλευρά της αποτελεσματική και αποφασισμένη για το τρίποντο. Δεν υστέρησε κανένας σε απόδοση από την ομάδα της πρωτεύουσας. Τόσο η αρχική ενδεκάδα όσο και αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο ήταν 100% συγκεντρωμένοι για να φέρουν την αποστολή τους εις πέρας.

Όλα τα θετικά από την προχθεσινή βραδιά καλείται να επαναλάβει η Ομόνοια τη Δευτέρα (19/10) κόντρα στον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής είναι μόλις δύο μέρες μακριά και οι πράσινοι επιστρέφουν σήμερα στη δουλειά, μετά το ρεπό που τους παραχωρήθηκε χθες. Ο Μπεργκ και οι συνεργάτες του θα αξιολογήσουν την κατάσταση των παικτών, ενδεχομένως κάποιοι να πάρουν ανάσες, ενώ η προσοχή στρέφεται σε τρεις. Ο Μπράουερς ήταν στην αποστολή όμως δεν έπαιξε, κι έτσι αν είναι στο 100% ενδέχεται να πάρει φανέλα βασικού. Από την άλλη, οι Ακιντόλα - Χρίστου ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και κρίνονται αμφίβολοι.

Πρωτιά για Εβάντρο!

Ο Εβάντρο έδωσε άλλη μία ασίστ στο παιχνίδι με την Τσέλιε και έφτασε ήδη τις 5 για την περίοδο 2026-27. Βρίσκεται στην κορυφή της εν λόγω λίστας, ενώ υπενθυμίζουμε πως ολόκληρη την περσινή σεζόν μοίρασε 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ψηλότερο το εμπόδιο

Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η Ομόνοια θα υποδεχθεί την Μπενφίκα (22/10). Είναι ίσως το ψηλότερο εμπόδιο στη League Phase -μέχρι το επόμενο-, όμως η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών και να κόψει κάθε... ελπίδα για «περίπατο» των Πορτογάλων.