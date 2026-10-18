Ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ εκκίνησης της Ρεάλ η Μπαρτσελόνα

Σπάει τα κοντέρ η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε χθες της Μπέτις με 5-2 στο «Λα Καρτούχα» και έκανε το 9/9 στην LaLiga.

Η επίδοσή της ισοφαρίζει το ρεκόρ εκκίνησης στο πρωτάθλημα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη σεζόν 1968/69. Η «βασίλισσα» είχε κερδίσει τους εννέα πρώτους αγώνες της εκείνη την περίοδο, πετυχαίνοντας συνολικά 21 γκολ. Η «Μπάρτσα» τα έχει πάει ακόμη καλύτερα, καθώς τα έχει καταφέριε έχοντας σημειώσει 39 γκολ και δεχθεί μόλις 9!

Πλέον μπορεί να κάνει το ρεκόρ εκκίνησης ολόδικό της αν την επόμενη Κυριακή νικήσει την Ρεάλ στο «κλάσικο» που θα γίνει στο «Καμπ Νου» (22:00). Aυτή τη στιγμή οι «μπλαουγκράνα» είναι στο +9 από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, που απόψε υποδέχεται την Σεβίλλη.

Τη σεζόν 2013/14, η Μπαρτσελόνα –υπό τις οδηγίες του Τάτα Μαρτίνο είχε κερδίσει τα οκτώ πρώτα παιχνίδια της, πριν έρθει ισόπαλη 0-0 στην Παμπλόνα απέναντι στην Οσασούνα.

Πηγή: sport-fm.gr