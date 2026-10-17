Τι ειπώθηκε στο θερμό τετ-α-τετ του Βεζένκοβ με τον Γκουαρδιόλα

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν απολαυστικός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όμως στο τέλος του ματς αυτός ήταν που ζήτησε φωτογραφία από έναν προπονητή που θαυμάζει.

Λογικό, γιατί στις θέσεις έξω από το παρκέ βρισκόταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο σπουδαίος προπονητής αποθεώθηκε από το κοινό της Μπαρτσελόνα πριν από το παιχνίδι και αμέσως μετά από τον MVP της περυσινής Euroleague.

“Σε παρακαλώ θέλω μια φωτογραφία μαζί σου. Είσαι ο αγαπημένος μου προπονητής”, είπε στον Πεπ ο Βεζένκοβ και ο Καταλανός κόουτς χαμογέλασε.

“Ήσουν εξαιρετικός. Τι χέρι είναι αυτό που έχεις. Κάνατε φοβερό παιχνίδι”, ήταν η απάντηση με την απαραίτητη φιλοφρόνηση απο τον Γκουαρδιόλα.

Οι δυο τους στήθηκαν μπροστά στους φωτογράφους, έβγαλαν τις αναμνηστικές φωτογραφίες και ο Βεζένκοβ γύρισε στην Ελλάδα με δύο νίκες μαζί με τον Ολυμπιακό, τον τίτλο του ΜVP της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague και φυσικά τα στιγμιότυπα από τον αγαπημένο του προπονητή ποδοσφαίρου.

Πηγή: sport24.gr