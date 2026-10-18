Έντονη ανησυχία για Καρέτσα

Έντονη είναι η ανησυχία στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην σαββατιάτικη (17/10) εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα τον δεξιό αστράγαλο μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στο 62ο λεπτό μετά από διεκδίκηση της μπάλας με τον αρχηγό της βερολινέζικης ομάδας, Ράνι Κεντίρα κι εκφράζονται φόβοι πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Ο αθλητικός διευθυντής του γερμανικού συλλόγου, Λαρς Ρίκεν, ξεκαθάρισε μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ουνιόν πως δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τη φύση και τη σοβαρότητα του τραυματισμού. «Θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια διάγνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα του να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, χωρίς να κρύψει την απογοήτευσή του για την ατυχία που έχει πλήξει τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

«Πρέπει τώρα να δούμε αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι. Ελπίζω, φυσικά, πως όχι. Είναι πολύ δυσάρεστο. Στενοχωριέμαι για το παιδί, που αυτή την περίοδο σίγουρα δεν έχει την τύχη με το μέρος του», δήλωσε ο Κροάτης τεχνικός.

Η «Ruhr Nachrichten», ανέφερε ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός κινδυνεύει να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του για αρκετές εβδομάδες, με το ενδεχόμενο να παραμείνει εκτός μέχρι τη διακοπή των πρωταθλημάτων στα μέσα Νοεμβρίου να είναι ορατό.

Κάτι που σίγουρα θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα και για την Εθνική Ομάδα ενόψει των δύο μεγάλων αγώνων της τον Νοέμβριο με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με τη Σερβία στο Βόλο, που θα καθορίσουν και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League.

Η τελική εκτίμηση για την κατάστασή του θα προκύψει από τις νέες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί ο Καρέτσας εντός της ημέρας. Η εικόνα του πάντως κατά την επιστροφή της αποστολής απ’ το Βερολίνο ενίσχυσε την ανησυχία για την κατάστασή του. Όπως σημειώνει το γερμανικό δημοσίευμα, ο Καρέτσας ήταν ο τελευταίος που αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος το βράδυ του Σαββάτου (17/10) και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει πατερίτσες για να φτάσει στο πούλμαν της ομάδας.

Ο τραυματισμός έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο νεαρός άσος προσπαθεί να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που αντιμετώπισε μετά την αδιαθεσία και την κατάρρευσή του στην αναμέτρηση του Champions League με τη Βιγιαρεάλ.

Μάλιστα, πριν από την έναρξη του αγώνα στο Βερολίνο, ο Κόβατς είχε αναφερθεί στην αγωνιστική του κατάσταση, επισημαίνοντας πως δεν είχε καταφέρει ακόμη να επανέλθει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από εκείνο το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούσε να τον επηρεάζει.

Πλέον, στην Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, η γερμανική ομάδα έχει μπροστά της έξι επίσημους αγώνες, μεταξύ των οποίων η αναμέτρηση Κυπέλλου με τη Βέρντερ Βρέμης στις 27 Οκτωβρίου και το μεγάλο ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου, που είναι προγραμματισμένο για τις 30 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ