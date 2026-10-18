Κυκλοφόρησε μεσοβδόμαδα ότι από το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή έγινε το πρώτο έμβασμα στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ, αν και ακόμη δεν οριστικοποιήθηκε η συμφωνία. Προφανώς και αυτές οι πληροφορίες δεν γεννήθηκαν στο κεφάλι των δημοσιογράφων αλλά κάποιος φρόντισε να τις διαδώσει.

Από πλευράς της διοίκησης της ομάδας της Λευκωσίας, με ανακοίνωση ξεκαθαρίστηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Το σίγουρο είναι ότι, μέχρι να υπάρξει κάποια κατάληξη στο θέμα, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, ευελπιστώντας ότι δεν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο στην προσπάθεια να μπει σε μία νέα εποχή η ομάδα τους.

Πάντως, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ακόμη και αν υπάρχουν κάποια ζητήματα που σηκώνουν συζήτηση, εκφράζουν αισιοδοξία για θετική κατάληξη.

Σ.Σ.