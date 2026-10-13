ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλέξανδρος Τοφαλίδης: Από την ιστορική επιτυχία του 2026 στον στόχο του Λος Άντζελες 2028

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες

Μια αγωνιστική χρονιά που θα θυμάται για πολλούς λόγους ήταν το 2026 για τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη. Ο Κύπριος ξιφομάχος πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας του, γράφοντας ιστορία για την κυπριακή ξιφασκία, ενώ την ίδια χρονιά έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Μιλώντας, για όσα ξεχώρισε από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Τοφαλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

«Αυτό για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανος το 2026 είναι ότι έγινα πρωταθλητής Κοινοπολιτείας. Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος τίτλος αγωνιζόμενος για την Κύπρο και χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινα ο πρώτος πρωταθλητής Κοινοπολιτείας στην ιστορία της κυπριακής ξιφασκίας».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις να πραγματοποιούνται μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Για τον Τοφαλίδη, ωστόσο, η φετινή χρονιά είχε και μια διαφορετική πρόκληση, καθώς οι υποχρεώσεις του στον αθλητισμό συνέπεσαν με μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική του ζωή.

«Στα τέλη Απριλίου γεννήθηκε η κόρη μου, Λάρα, και είμαι περήφανος που, παρά τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου, κατάφερα να συνεχίσω την προετοιμασία μου και να αγωνιστώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στους Κοινοπολιτειακούς και στους Μεσογειακούς Αγώνες, όλα μέσα σε δύο μήνες».

Με την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Κύπριος ξιφομάχος έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του. Η περίοδος που ακολουθεί αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό, με τον ίδιο να εξετάζει τι λειτούργησε αποτελεσματικά στην προετοιμασία του και σε ποια σημεία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ενόψει της επιστροφής του στις διοργανώσεις το 2027.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους επόμενους μεγάλους αγωνιστικούς σταθμούς, με την προσπάθεια για μια νέα Ολυμπιακή πρόκριση να παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού του.

«Αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες του 2027, όπου θα αγωνιστώ για τρίτη φορά. Στη συνέχεια, η προετοιμασία μου θα επικεντρωθεί στην προολυμπιακή διοργάνωση του Απριλίου του 2028, με στόχο να εξασφαλίσω την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες».

Μετά από μια χρονιά γεμάτη σημαντικές στιγμές, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην προσωπική του ζωή, ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στρέφει πλέον την προσοχή του στο 2027, με το βλέμμα στραμμένο και στον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης έχει τη στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού , της Allwyn Κύπρου, της ISX Financial, καθώς και του προγράμματος «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουρίνιο: Το ταξίδι στη Ρώμη και η απίστευτη σύμπτωση με τον γιο του Μαρσέλο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΛ από το 4ο τρίποντο

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκολιτς: «Καμία σχέση οι αγώνες του Champions League με του Conference - Αναληθές ότι παίζουμε χειρότερα εκτός έδρας»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπάλκοβετς: «Ίσως να ήμουν τυχερός - Θα φοβόμουν περισσότερο αν ήταν ακόμα ο Ριέρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κουαρέσμα για το θέμα Ρονάλντο-Πορτογαλίας: «Μερικές φορές λουζόμαστε τις επιλογές μας»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ατλέτικο - Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής ο Κόκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στις «16» του Wuhan Open

Τένις

|

Category image

Ροντρίγκες: Σαν το παλιό καλό κρασί

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συγκινητικός Ελ Κααμπί - Ορθιος με πατερίτσες εμψύχωνε τους συμπαίκτες του μέσα στα αποδυτήρια πριν το ντέρμπι

Super League

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς ξέσπασε on camera και έκανε το Sky Sports να ζητήσει συγγνώμη

Τένις

|

Category image

Η FIFA δίνει 50.000 τον μήνα για γραφείο στον Πύργο Τραμπ χωρίς λόγο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Η Formula 1 επιστρέφει στην Αφρική με grand prix στη Ρουάντα

AUTO MOTO

|

Category image

Αναμένετε από εμάς... και εμείς από εσάς

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Γκασπερίνι μίλησε για την κατάσταση του Κουλιεράκη ενόψει Ρεάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Το φοβερό ΑΙ βίντεο με την κλοπή της Χρυσής Μπάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη