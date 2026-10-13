Αλέξανδρος Τοφαλίδης: Από την ιστορική επιτυχία του 2026 στον στόχο του Λος Άντζελες 2028

Μια αγωνιστική χρονιά που θα θυμάται για πολλούς λόγους ήταν το 2026 για τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη. Ο Κύπριος ξιφομάχος πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας του, γράφοντας ιστορία για την κυπριακή ξιφασκία, ενώ την ίδια χρονιά έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Μιλώντας, για όσα ξεχώρισε από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Τοφαλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

«Αυτό για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανος το 2026 είναι ότι έγινα πρωταθλητής Κοινοπολιτείας. Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος τίτλος αγωνιζόμενος για την Κύπρο και χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινα ο πρώτος πρωταθλητής Κοινοπολιτείας στην ιστορία της κυπριακής ξιφασκίας».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις να πραγματοποιούνται μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Για τον Τοφαλίδη, ωστόσο, η φετινή χρονιά είχε και μια διαφορετική πρόκληση, καθώς οι υποχρεώσεις του στον αθλητισμό συνέπεσαν με μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική του ζωή.

«Στα τέλη Απριλίου γεννήθηκε η κόρη μου, Λάρα, και είμαι περήφανος που, παρά τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου, κατάφερα να συνεχίσω την προετοιμασία μου και να αγωνιστώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στους Κοινοπολιτειακούς και στους Μεσογειακούς Αγώνες, όλα μέσα σε δύο μήνες».

Με την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Κύπριος ξιφομάχος έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του. Η περίοδος που ακολουθεί αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό, με τον ίδιο να εξετάζει τι λειτούργησε αποτελεσματικά στην προετοιμασία του και σε ποια σημεία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ενόψει της επιστροφής του στις διοργανώσεις το 2027.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους επόμενους μεγάλους αγωνιστικούς σταθμούς, με την προσπάθεια για μια νέα Ολυμπιακή πρόκριση να παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού του.

«Αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες του 2027, όπου θα αγωνιστώ για τρίτη φορά. Στη συνέχεια, η προετοιμασία μου θα επικεντρωθεί στην προολυμπιακή διοργάνωση του Απριλίου του 2028, με στόχο να εξασφαλίσω την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες».

Μετά από μια χρονιά γεμάτη σημαντικές στιγμές, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην προσωπική του ζωή, ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στρέφει πλέον την προσοχή του στο 2027, με το βλέμμα στραμμένο και στον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης έχει τη στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού , της Allwyn Κύπρου, της ISX Financial, καθώς και του προγράμματος «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.