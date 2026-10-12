Μαρτίνς: «Σπάνια το σώμα κερδίζει ή χάνει αγώνες, σχεδόν πάντα είναι η ψυχή»

Ο Ούγκο Μαρτίνς έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την επικράτηση της ΑΕΛ στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με την Ομόνοια 29Μ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έγραψε:

«Η μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις πολλές δυσκολίες, η ανθεκτικότητα και η νοοτροπία της υπέρβασης έχουν μετατρέψει αυτό το σύνολο ποδοσφαιριστών σε μια ομάδα με την οποία ταυτιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό που πανηγυρίζουν δεν είναι μόνο η κατάκτηση ακόμη τριών βαθμών, αλλά πάνω απ' όλα η συλλογική προσπάθεια που κρύβεται πίσω από τη νίκη. Σπάνια είναι το σώμα αυτό που κερδίζει ή χάνει αγώνες. Σχεδόν πάντα είναι η ψυχή.»