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Μαρτίνς: «Σπάνια το σώμα κερδίζει ή χάνει αγώνες, σχεδόν πάντα είναι η ψυχή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανάρτηση από τον προπονητή της ΑΕΛ

Ο Ούγκο Μαρτίνς έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την επικράτηση της ΑΕΛ στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με την Ομόνοια 29Μ. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός έγραψε: 

«Η μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις πολλές δυσκολίες, η ανθεκτικότητα και η νοοτροπία της υπέρβασης έχουν μετατρέψει αυτό το σύνολο ποδοσφαιριστών σε μια ομάδα με την οποία ταυτιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό που πανηγυρίζουν δεν είναι μόνο η κατάκτηση ακόμη τριών βαθμών, αλλά πάνω απ' όλα η συλλογική προσπάθεια που κρύβεται πίσω από τη νίκη. Σπάνια είναι το σώμα αυτό που κερδίζει ή χάνει αγώνες. Σχεδόν πάντα είναι η ψυχή.»

 

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ΑΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

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