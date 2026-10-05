Φιλική δοκιμασία για την Εθνική Νέων Κ19 κόντρα στη Μάλτα

Σήμερα στις 15:30 το δεύτερο φιλικό της Εθνικής μας ομάδας Νέων Κ-19 με αντίπαλο την αντίστοιχη της Μάλτας στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Η Εθνική μας προετοιμάζεται ενόψει των αγώνων της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει Αλβανία (11/11) και Αρμενία (17/11). Οι αγώνες μας θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας.

Η Κύπρος μπαίνει πλέον στην τελική φάση της προετοιμασίας της και το φιλικό με τη Μάλτα θα δώσει την ευκαιρία στον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Χρίστο Χαραλάμπους να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.

Στο πρώτο φιλικό του περασμένου Σαββάτου η Εθνική μας επικράτησε με 3-0 από τέρματα που πέτυχαν οι Ρωτής (2) και Καραμανή.