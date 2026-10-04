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ΑΕΛ: «Γιορτάζουμε για την περηφάνια μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ανάρτηση της ΑΕΛ για την συμπλήρωση 96 ετών από την ίδρυσή της

Σήμερα γιορτάζουμε την ιστορία μας.

Τις στιγμές, τις επιτυχίες, τις δυσκολίες, τις μάχες και όλα όσα διαμόρφωσαν αυτό που είμαστε σήμερα. Γιορτάζουμε τα χρώματά μας. Το έμβλημά μας. Την περηφάνια μας. Πάνω απ’ όλα όμως γιορτάζουμε τους ανθρώπους μας. Όλους όσοι φόρεσαν και τίμησαν αυτή τη φανέλα, όσους υπηρέτησαν το Σωματείο και κάθε ΑΕΛίστα που στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται δίπλα μας, στις όμορφες αλλά και στις δύσκολες στιγμές.

Η ΑΕΛ δεν είναι απλά μια ομάδα.

Είναι ιστορία. Είναι Λεμεσός. Είναι οικογένεια.

Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά.

Συνεχίζουμε μαζί με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και όνειρα για το μέλλον.

Περήφανοι για την ιστορία.

Περήφανοι που είμαστε μέρος του σήμερα.

Και ανυπομονούμε για όλα όσα έρχονται.

Χρόνια πολλά στην ΑΕΛ μας! 

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