Αγιασμός και… πέναλτι: Ο παπάς του Παναργειακού έκλεψε την παράσταση για άλλη μια χρονιά!

Μια διαφορετική και άκρως… ποδοσφαιρική στιγμή έζησε ο Παναργειακός στον καθιερωμένο αγιασμό ενόψει της έναρξης της Γ' Εθνικής. Μετά το μυστήριο, ο ιερέας Βασίλης Δέδες δεν έμεινε απλώς στις ευλογίες: Πήρε την μπάλα, την έστησε στην άσπρη βούλα και εκτέλεσε πέναλτι, μέσα σε χειροκροτήματα και γέλια από παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Το συγκεκριμένο… τελετουργικό δεν είναι πρωτόγνωρο για τον Παναργειακό, καθώς ο παπάς το επαναλαμβάνει κάθε χρόνο, έχοντας γίνει πλέον αγαπημένη φιγούρα της ομάδας και μέρος της παράδοσης πριν από τη σέντρα της σεζόν.

Η ομάδα του Άργους μπαίνει στη νέα χρονιά με καλή διάθεση και… ευλογημένο κέφι, σε μια στιγμή που για ακόμη μία φορά έκλεψε την παράσταση και έγινε viral στα αποδυτήρια.

Πηγή: sport-fm.gr