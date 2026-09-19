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ΑΠΟΕΛ: Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις…

ΓΗΠΕΔΟ

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Πολλές αλλαγές από τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Σε ριζικό rotation προχώρησε ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος για το μεγάλο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, ο Ελλαδίτης προπονητής έκανε  συνολικά έξι αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση.

Θέση στην ενδεκάδα πήραν οι Λαΐφης, Ντάλσιο, Βρόντης, Μπακασέτας, Μαϊόλι και Γεωργίου, σε μια ξεκάθαρη κίνηση του προπονητή να φρεσκάρει την ομάδα για το σπουδαίο παιχνίδι στη Λεμεσό. 

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