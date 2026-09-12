Με τον φοίνικα... τη βρίσκει με ΑΠΟΕΛ ο Λόπες!

Τη βρίσκει κόντρα στον ΑΠΟΕΛ ο Ράφα Λόπες, τουλάχιστον φορώντας τη φανέλα της Ανόρθωσης!

Ο Πορτογάλος επιθετικός ήταν αυτός ο οποίος, έχοντας περάσει στο ματς ως αλλαγή, σκόραρε στο 90ό λεπτό το γκολ με το οποίο η «Κυρία» πήρε τη νίκη κόντρα στους γαλαζοκίτρινους (2-1).

Κι αυτό ήταν το τρίτο του γκολ σε τέσσερις αγώνες κόντρα στον ΑΠΟΕΛ με τον φοίνικα στο στήθος, ενώ στα προηγούμενα πέντε ματς απέναντι στην ομάδα της Λευκωσίας δεν βρήκε δίχτυα ούτε μία φορά (μία με τη φανέλα της Ομόνοιας και τέσσερις ως παίκτης της ΑΕΚ).