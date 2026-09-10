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Τον στήριξαν μέχρι να τον απολύσουν

ΓΗΠΕΔΟ

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Τελικά... Μέντι τέλος

Στις 14/8 η διοίκηση του Ολυμπιακού συναντήθηκε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έπειτα από τον αποκλεισμό στο Τσάμπιονς Λιγκ. 

Μάλιστα, τότε τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για απόφαση για αλλαγή προπονητή. 

Τελικά, οι ερυθρόλευκοι με την χαρακτηριστικά ατάκα «Συνεχίζουμε», στήριξαν τον Ισπανό ο οποίος τους χάρισε τεράστιες χαρές. 

Ο ίδιος δε, στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού αποθεώθηκε. 

Λίγες μέρες μετά, ούτες ένας μήνας δεν πέρασε, η Θύρα 7 με ανακοίνωσή της είπε: 

«Έχεις τον ΣΕΒΑΣΜΟ και την ΑΓΑΠΗ μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομα σου με χρυσά γράμματα.

Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας, δεν είναι αυτός που πρέπει ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος!»

Τελικά, ο Ολυμπιακός στις 9/9 ανακοίνωσε την απόλυση του Μεντιλίμπαρ, κάτι το οποίος η αλήθεια είναι αναμενόταν να συμβεί μέσα στην χρονιά, είτε τώρα, είτε αργότερα. 

Για όσους παρακολουθούν ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ήταν περίεργη αυτή η απόφαση για στήριξη μέχρι την απόλυση έτσι; 

Και όλα αυτά, σε 27 μέρες... 

 

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