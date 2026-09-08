Τελικά, πάει Πολωνία ο Τάσος Δώνης
ΓΗΠΕΔΟ
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Συμπαίκτης με τον αδερφό του
Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη, ο Τάσος Δώνης βρήκε την επόμενη ομάδα του και αυτή δεν είναι ο ΑΠΟΕΛ, κάτι που συζητείτο τις τελευταίες μέρες.
Ο 30χρονος εξτρέμ συμφώνησε με την Ραντόμιακ Ράντομ και θα γίνει συμπαίκτης του αδερφού του, Χρήστου, στην πολωνική ομάδα.
Μάλιστα, ο Χρήστος μετρά ήδη τριάμιση χρόνια στην Ραντόμιακ Ράντομ, που φέτος δεν έχει αρχίσει καλά τη σεζόν και είναι 12η στο πρωτάθλημα μετά από επτά αγώνες έχοντας ρεκόρ 2-2-3.
Ο Τάσος Δώνης σε έναν χρόνο και... κάτι που έμεινε στον Άρη είχε 14 εμφανίσεις και 1 γκολ.