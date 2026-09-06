Η FIFA, η... σιωπή του Τζιάνι Ινφαντίνο και οι εκλογές

Ενώ σήμερα (6/9) η FIFA -με διαρροές της- φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της παγκόσμας ομοσπονδίας («Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή.»), χθες (5/9) στο Κατοβίτσε, κατά τη διάρκεια της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών U-20 , προτίμησε να παραμείνει σιωπηλός σχετικά με το θέμα και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Ο 56χρονος Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αντιμετωπίζει συνεχιζόμενη πίεση και την πιθανότητα ποινικής δίωξης, βρισκόταν στις κερκίδες μιλώντας με τον πρόεδρο της πολωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τσέζαρι Κούλεσζα, καθώς η οικοδέσποινα Πολωνία αντιμετώπιζε ( και νίκησε 3-0) την Αργεντινή την εναρκτήρια ημέρα του τουρνουά, όπως αναφέρει το δίκτυο Al Jazeera.

«Θα υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, αλλά θα υπάρξει το κατάλληλο μέρος και η κατάλληλη στιγμή για να το πούμε αυτό. Δεν είναι σήμερα, δεν είναι εδώ, αλλά εδώ και σήμερα, απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News έξω από τον χώρο. «Συνεχίζουμε στη FIFA, φυσικά, να εργαζόμαστε για να δώσουμε σε κάθε γωνιά του κόσμου μια ευκαιρία, μια αξιοπρέπεια, να βρούμε τρόπους και μέσα για να γίνουν καλύτεροι και να συμμετέχουν και να γιορτάσουν το ποδόσφαιρο, το οποίο όλοι αγαπάμε», πρόσθεσε.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν είχε σκεφτεί να παραιτηθεί ή αν εξακολουθεί να σκοπεύει να διεκδικήσει μια τέταρτη θητεία τον επόμενο χρόνο. Ο πρόεδρος της FIFA εξόργισε τους ηγέτες του ποδοσφαίρου παγκοσμίως τον Ιούλιο, λίγο μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν το σχέδιό του για μια θυγατρική αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα ελέγχει τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποκαλύφθηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Times.

Η εταιρεία επρόκειτο να ανήκει κατά 20% σε επενδυτές με επικεφαλής ένα ταμείο της Νέας Υόρκης που δημιουργήθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, του οποίου τα αρχικά χρήματα ήταν να πληρώσει προσφορές ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Τους δόθηκε προθεσμία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου για να την αποδεχτούν. Ο πρόεδρος της FIFA απέσυρε την πρότασή του εντός τεσσάρων ημερών.

AΠΕ - ΜΠΕ