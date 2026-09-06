Τίποτα δεν άλλαξε, αλλά δεν πειράζει

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος, με ομάδα να έχει ήδη αλλάξει πριν από την σέντρα της προπονητή. Ξεκίνησε εδώ και βδομάδες η μουρμούρα από οπαδούς διάφορων ομάδων για τις επιλογές παικτών, για τους προπονητές που πρέπει να φύγουν και ούτω καθεξής.

Για τη διαιτησία ούτε λόγος. Έχουμε ήδη την πρώτη καταγγελία με τη συνέχεια να αναμένεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εννοείται επίσης ότι κάποιοι ξεκίνησαν να δίνουν το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στην «Α» και την «Β» ομάδα ενώ γνωρίζουμε από τώρα τις τρεις ομάδες που θα πέσουν κατηγορία.

Γενικά είναι μία πρώτη εικόνα από το τι θα ακολουθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, στο συναρπαστικότερο και ομολογουμένως με την ψυχραιμότερη (not) αντιμετώπιση, πρωτάθλημα. Το Κυπριακό!

ΨΑΛ