Οι παροπλισμοί έφεραν αλλαγές από Μάρτινς - Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στο ΓΣΠ

Ήταν δεδομένο πως θα προέκυπταν αλλαγές από τον Χούγκο Μάρτινς στην ενδεκάδα της ΑΕΛ για τη μάχη με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Οι παροπλισμοί των Γκομίς και Τσατσάκοβιτς έδωσαν φανέλα βασικού σε Καφού και Γιόβετιτς ενώ νέα πρόσωπα είναι σε σχέση με την πρεμιέρα είναι και ο Κονσεϊσάο αντί του Παπαγεωργίου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Καρώ, Ντέσβιλ, Μιλοσάβλεβιτς, Ουντίν, Σινγκ, Ταβάρες, Γιόβετιτς, Καφού, Μουγκέ.