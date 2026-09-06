ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι παροπλισμοί έφεραν αλλαγές από Μάρτινς - Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στο ΓΣΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι επιλογές της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΛ.

Ήταν δεδομένο πως θα προέκυπταν αλλαγές από τον Χούγκο Μάρτινς στην ενδεκάδα της ΑΕΛ για τη μάχη με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Οι παροπλισμοί των Γκομίς και Τσατσάκοβιτς έδωσαν φανέλα βασικού σε Καφού και Γιόβετιτς ενώ νέα πρόσωπα είναι σε σχέση με την πρεμιέρα είναι και ο Κονσεϊσάο αντί του Παπαγεωργίου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Καρώ, Ντέσβιλ, Μιλοσάβλεβιτς, Ουντίν, Σινγκ, Ταβάρες, Γιόβετιτς, Καφού, Μουγκέ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αντίδραση περνά από τη Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ίδιος εφιάλτης με αυτόν του 2015...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα παθήματα να έγιναν... μαθήματα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πυξίδα η αντίδραση για την... έκπληξη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της Δευτέρας (07/09)

TV

|

Category image

Παναθηναϊκός και Τεττέη... παρέσυραν τον ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

Super League

|

Category image

Το έκοψε ο Παπαδόπουλος για μεταγραφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛίστικο κουμάντο με... σέξι εμφάνιση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη