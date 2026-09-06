Ξανά στην Αγγλία ο Βάρντι για την Μπέρνλι

Ο άλλοτε θρύλος της Λέστερ, Τζέιμι Βάρντι με την οποία έγραψε ιστορία κατακτώντας πριν χρόνια το πρωτάθλημα, έπειτα από μια σεζόν νέων... εικόνων στην Ιταλία με τη φανέλα της Κρεμονέζε, επιστρέφει στην Αγγλία καθώς η Μπέρνλι τον εμπιστεύθηκε και του προσέφερε συμβόλαιο μηνών.

Ο Βάρντι, μετά το πέρασμά του από το Καμπιονάτο, κυκλοφορούσε ελεύθερος, με την Μπέρνλι να του δίνει μια ακόμα ευκαιρία στη μεγάλη, ομολογουμένως, καριέρα του και τα... αμέτρητα γκολ στο πρωτάθλημα της Premier League.