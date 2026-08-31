Δύο στα τρία κόντρα στην Ομόνοια δεν έχασε ο Οκκάς

Ο Γιαννάκης Οκκάς βρέθηκε για τρίτη φορά αντιμέτωπος με την Ομόνοια, ως προπονητής.

Ο Κύπριος τεχνικός οδήγησε την Ομόνοια Αραδίππου σε ισοπαλία 0-0 με την πρωταθλήτρια μέσα στο ΓΣΠ.

Στα άλλα δύο συναπαντήματά του με τους πράσινους ήταν προπονητής της Ανόρθωσης και τα παιχνίδια έγιναν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Τον Απρίλιο του 2024 η Ομόνοια είχε επικρατήσει με 2-0, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς η Ανόρθωση του Οκκά έφυγε νικήτρια με 1-0.

Πάντως, στις δηλώσεις του, ανάφερε ότι η Ομόνοια δικαιούταν να πάρει τους τρεις βαθμούς. «Η Ομόνοια δικαιούταν να κερδίσει. Είχε αλλαγές, ωστόσο θεωρώ ότι έχει δύο ενδεκάδες. Αν και δεν είχαμε την καλύτερη απόδοση, είμαστε χαρούμενοι με τον βαθμό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια».