Ανώμαλη προσγείωση για την άνευρη Ομόνοια: Άγγιξαν το μπαμ τα «περιστέρια» των τριών δοκαριών!

Ανώμαλη προσγείωση για την Ομόνοια στο πρωτάθλημα μετά την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League, καθώς στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoixman, είδε την Ομόνοια Αραδίππου να αποσπάει ισοπαλία στο ΓΣΠ (0-0) και να φεύγει με τον βαθμό από τη Λευκωσία!

Μπορεί οι πράσινοι να ήταν σε γενικές γραμμές καλύτεροι, ωστόσο, τις μεγάλες ευκαιρίες της είχαν τα «περιστέρια» που σημάδεψαν τρεις φορές το δοκάρι!

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ προβλημάτισε όσον αφορά την ενέργεια που είχε στο παιχνίδι, οι παίκτες της δεν είχαν καθαρό μυαλό, ενώ από την άλλη το συγκρότημα του Γιάννη Οκκά, όχι μόνο έκλεισε καλά τους χώρους, αλλά, όπως προαναφέραμε, απείλησε και την εστία των πρασίνων.

Ξύπνησε, αλλά…

Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να… ξυπνήσουν οι γηπεδούχοι και να μπουν στο παιχνίδι. Ευτυχώς για τους ίδιους δεν το πλήρωσαν, καθώς είδαν την κεφαλιά του Ντε Μάρκο στο 13’ να σταματά στο δοκάρι.

Σταδιακά οι πράσινοι βελτιώθηκαν, δημιούργησαν κάποιες καλές στιγμές με τους Κούσουλο (18’), Μαγιαμπέλα (27’, 41) και Κακουλλή (31’, 41’ ), αλλά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Από την άλλη τα «περιστέρια» δεν ταμπουρώθηκαν στην άμυνά τους και όποτε έβρισκαν ευκαιρία προσπαθούσαν να επιτεθούν. Τελικά, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς να σημειώσουν κάποιο γκολ.

Πάλι δοκάρι!

Όπως ξεκίνησε το πρώτος μέρος, έτσι άρχισε και το δεύτερο, με τον Φαν Μούλεν (56’), να κάνει την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται να αναπτυχθεί σωστά και να δημιουργήσει ρήγματα, ο Μπεργκ άρχισε να βάζει σταδιακά τα δυνατά του «χαρτιά» στον αγώνα. Οι Μοντνόρ, Τάνκοβιτς και Ντιονί, προσπάθησαν να δώσουν νέα επιθετική ώθηση στους πράσινους. Μετά την είσοδό του στο ματς ο Γάλλος στράικερ είχε τρεις πολύ καλές στιγμές (64’, 67’, 73’), ωστόσο ήταν η Ομόνοια Αραδίππου που πλησίασε στο γκολ όταν στο 78’ το φοβερό σουτ του Γκονζάλες κτύπησε στο δοκάρι. Η Ομόνοια απάντησε δύο λεπτά αργότερα με τον Μοντνόρ να απειλεί από κοντά, αλλά ο Ζίφκοβιτς έσωσε.

Τελικά, όσες προσπάθειες και να κατέβαλαν οι γηπεδούχοι, δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τα «περιστέρια» να φεύγουν από το ΓΣΠ με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα (0-0).

80' Ωραία προσπάθεια από τον Μοντνόρ, ο οποίος πλασάρει, αλλά ο πορτιέρο της Ομόνοιας Αραδίππου σώζει.

78' Τρίτο δοκάρι για την Ομόνοια Αραδίππου με φοβερό μακρινό σουτ του Γκονζάλες.

73' Κεφαλιά από τον Ντιονί, μπλοκάρει ο Ζίφκοβιτς.

67' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Ντιονί να κάνει την προβολή, αλλά η μπάλα να περνάει έξω.

64'' Δυνατό σουτ από τον Ντιονί, αποκρούει ο Ζίφκοβιτς.

56' Τρομερή ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου, με τον Φαν Μούλεν να πιάνει την κεφαλιά και την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για τα «περιστέρια».

47' Σκοράρει ο Κακουλλής, αλλά το γκολ ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

41' Κεφαλιά από τον Κακουλλή η μπάλα έξω.

40' Σε πλεονεκτική θέση ο Μαγιαμπέλα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ενρίκες έκοψε την κατάλληλη στιγμή.

31' Επικίνδυνη φάση με τον Κακουλλή, αλλά ο Ντε Μάρκο προλαβαίνει τον Κύπριο άσο.

28' Κεφαλιά του Ποντικού, η μπάλα έξω.

27' Ωραία ανάπτυξη από την Ομόνοια και σουτ του Μαγιαμπέλα, ωστόσο ο Ζίφκοβιτς ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.

18' Καλή στιγμή για την Ομόνοια, με τον Κούσουλο να κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα, ενώ είχε πορεία προς τα δίχτυα, κτύπησε σε σώμα συμπαίκτη του και χάθηκε η ευκαιρία.

13' Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ, αλλά η μπάλα στην κεφαλιά του Ντε Μάρκο σταμάτησε στο δοκάρι.

Άρχισε το παιχνίδι.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Νεγκό (71' Ντουβέρν), Σάτκα, Σίμιτς (61' Παναγιώτου), Χρίστου, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης (46' Μοντνόρ), Εβάντρο, Μαγιαμπέλα (46' Τάνκοβιτς), Κακουλλής (61΄ Ντιονί)

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ: Ζίφκοβιτς, Κουμουρής, Ενρίκες, Ελ Μπουσαταουί (60' Χριστοφή), Ποντικός (84΄ Χατζηγιάννης), Σμιντ (60' Κ. Τζούνιορ), Άνθιμου (68' Γκονζάλες), Φαν Μούλεν, Χάιρο, Ευριπίδου (68' Νικολάου), Ντε Μάρκο.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 55' Χρίστου/45+1' λ Μπουσαταουί, 66' Φαν Μούλεν, 75' Γκοννζάλες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος