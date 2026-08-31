Μεσογειακοί Αγώνες: To 13o μετάλλιο της Κύπρου είναι χρυσό!

To πέμπτο της χρυσό και 13ο συνολικά μετάλλιο πανηγυρίζει η Κύπρος στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».

To κατέκτησε η Φίλιππα Φωτοπούλου στο άλμα εις μήκος, καθώς πέταξε στα 6.59μ. και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η πρωταθλήτριά μας χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να στείλει το μήνυμα! Με το πρώτο της άλμα στα 6.59μ., στρογγυλοκάθισε στην κορυφή και… δεν ξεκόλλησε από εκεί μέχρι το τέλος!

Καμία από τις αντιπάλους της δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κορυφαία επίδοση της Φωτοπούλου, η οποία κράτησε μέχρι τέλους την πρώτη θέση και πανηγύρισε μια σπουδαία Μεσογειακή νίκη!

Είχαν προηγηθεί τα τέσσερα χρυσά από τους Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία), Κάλια Αντωνίου (100μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο) και Σοφία Ασβεστά (τζούντο), άλλα τρία αργυρά από τους Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι (ατομική χρονομέτρηση, ποδηλασία), Σάβια Χατζηχαραλάμπους (κανό – καγιάκ) και Πέτρο Χριστοδουλίδη (τζούντο) και τρία χάλκινα από Κωνσταντίνα Νικολάου και Νικόλα Βασιλείου στη σκοποβολή και τους Λευτέρη Νέο και Μέλιο Ευσταθίου το πρώτο μετάλλιο της στο τένις στους Μεσογειακούς Αγώνες!