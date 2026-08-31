ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεσογειακοί Αγώνες: To 13o μετάλλιο της Κύπρου είναι χρυσό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Φίλιππα Φωτοπούλου έγινε η πέμπτη της κυπριακής αποστολής που κατακτάει το χρυσό μετάλλιο

To πέμπτο της χρυσό και 13ο συνολικά μετάλλιο πανηγυρίζει η Κύπρος στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».

To κατέκτησε η Φίλιππα Φωτοπούλου στο άλμα εις μήκος, καθώς πέταξε στα 6.59μ. και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η πρωταθλήτριά μας χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να στείλει το μήνυμα! Με το πρώτο της άλμα στα 6.59μ., στρογγυλοκάθισε στην κορυφή και… δεν ξεκόλλησε από εκεί μέχρι το τέλος!

Καμία από τις αντιπάλους της δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κορυφαία επίδοση της Φωτοπούλου, η οποία κράτησε μέχρι τέλους την πρώτη θέση και πανηγύρισε μια σπουδαία Μεσογειακή νίκη!

Είχαν προηγηθεί τα τέσσερα χρυσά από τους Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία), Κάλια Αντωνίου (100μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο) και Σοφία Ασβεστά (τζούντο), άλλα τρία αργυρά από τους Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι (ατομική χρονομέτρηση, ποδηλασία), Σάβια Χατζηχαραλάμπους (κανό – καγιάκ) και Πέτρο Χριστοδουλίδη (τζούντο) και τρία χάλκινα από Κωνσταντίνα Νικολάου και Νικόλα Βασιλείου στη σκοποβολή και τους Λευτέρη Νέο και Μέλιο Ευσταθίου το πρώτο μετάλλιο της στο τένις στους Μεσογειακούς Αγώνες!

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σκάει η «βόμβα» Έντσο Φερνάντες: Συμφώνησαν Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι

Premier League

|

Category image

Άναψε «κόκκινο» στους ΑΕΚτζήδες η Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκαθαρίζουν για Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση και απαντούν στην «στοχοποίηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τσέλσι: Πρόταση στη Μονακό για Λαμίν Καμαρά

Premier League

|

Category image

Η απόφαση του Παπαδόπουλου για Ντάλσιο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στο Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα απίστευτα στατιστικά του Ράγια στην Άρσεναλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Απαιτούμε να τιμωρηθεί ο Φελλάς και να εξαιρεθεί από όλα τα παιχνίδια της ΑΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια - Πάφος FC: Αυτή είναι η ομάδα διαιτησίας για το Super Cup

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μία εβδομάδα, δυο αγκαλιές αποχώρησης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου για το διεθνές «αντίο» του Λιονέλ Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα πράσινα ο Ενουακάλι

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

«Βόμβα» 160 εκατ. ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι

Premier League

|

Category image

Με πολλές αλλαγές στην Χρυσούπολη η ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Παραχωρήθηκε και επίσημα ο Χριστοδούλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη