Έδειξε μέταλλο η Εθνική Ελλάδας κι ελπίζει

Την κατάλληλη στιγμή, η εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έδειξε «μέταλλο» και επικρατώντας 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΟΑΚΑ, έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Ντίνος Μήτογλου με 29 πόντους και 7/10 τρίποντα ήταν πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος, που χρειάζεται τέσσερις νίκες σε ισάριθμους εναπομείναντες αγώνες του 9ου προκριματικού ομίλου, για να πετύχει τον στόχο του.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86 (κ.α.), 108-106

Με εντυπωσιακό ξεκίνημα η εθνική προηγήθηκε 8-0 και 13-4, όμως γρήγορα οι Ισπανοί «απορρόφησαν» αυτήν την ορμή, έφεραν το ματς στα ίσια και προηγήθηκαν για πρώτη φορά 18-17 λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Τσους Ματέο έμοιαζε να έχει το «μομέντουμ» το αγώνα και προηγήθηκε 27-21 στο 13΄ όμως υπολόγιζε χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε απίστευτη ευστοχία έξω από τα 6.75 και με 5/5 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο επανέφερε την Ελλάδα στη θέση του οδηγού (41-36 στο 18:30).

Στην τρίτη περίοδο οι Ισπανοί βρήκαν τρόπο να μπλοκάρουν τον Μήτογλου, όμως εκεί ανέλαβε δράση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που -σε συνδυασμό με την εξαιρετική άμυνα- έδωσαν «αέρα» 8 πόντων στους γηπεδούχους (63-55 στο 28΄).

Δύο λεπτά μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια (69-58) , στη συνέχεια έφτασε στο +12 (72-60) κι εκεί η εθνική έπαθε επιθετικό μπλακ άουτ που έδωσε στους Ισπανούς δικαίωμα στην ελπίδα. Με σερί 13-3 οι φιλοξενούμενοι μείωσαν 75-73 και το ματς ξεκινούσε από την αρχή. Με διαδοχικά τρίποντα του Ντόρσεϊ από τα 8,5 μέτρα όμως η εθνική κράτησε το «πάνω χέρι» (81-76) στο 37:30

Στην τελευταία επίθεση του αγώνα με το σκορ στο 86-83 και ενώ απέμεναν 15 δευτερόλεπτα, η εθνική -ανεξήγητα- δεν έκανε φάουλ. Ο Χουάντσο βρήκε ελεύθερο τρίποντο, ισοφάρισε και έστειλε το ματς στο «έξτρα» πεντάλεπτο.

Εκεί η εθνική ήταν πιο ψύχραιμη ειδικά από τη γραμμή των βολών, πιο σοβαρή στην άμυνα και δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα στους Ισπανούς να περάσουν μπροστά στο σκορ παρά μόνο στην εκπνοή. Εκεί ο Μπριθουέλα δεν έκανε καλή επιλογή, επιχείρησε ένα «σκοτωμένο» σουτ και η Ελλάδα έφτασε στη νίκη με το τελικό 108-106.

Ο Μήτογλου με 29π. (7/10 τρίποντα), 7ρ., 2ασ. ήταν αδιαφιλονίκητος MVP, ο Ντόρσεϊ (29π. με 5/8 τρίποντα) ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής με καθοριστικούς πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και 6/6 βολές στην παράταση, ο Καλάθης με 13π., 8ασ. σταθερά ηγετικός. Η εθνική δεν βρήκε «γιατρικό» για την κυριαρχία του Μάρα κάτω από τα καλάθια (15π., 13ρ.) αλλά ευτυχώς δεν το «πλήρωσε»

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΣ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 29 (5), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 11 (1), Καλάθης 13 (1), Καλαϊτζάκης 2, Χαραλαμπόπουλος 4, Καραγιαννίδης 4, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούμπο 6, Μήτογλου 29 (7), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Τσους Ματέο): Καρδένας 9 (1), Μίλερ 4, Ντε Λαρέα 9 (3), Πραντίγια 10, Σεντ Σουπερί 16 (2), Μπριθουέλα 14 (2), Ντίαθ 2, Γκονθάλεθ 4, Βίλι Ερνανγκόμεθ, Μάρα 15 (13ρ.), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 5 (1), Πάρα 18