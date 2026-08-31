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«Δεν ξέρω τους λόγους, όμως δεν το κάναμε» - Τι είπε για τα μεταγραφικά ο Μπεργκ

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα ανάφερε ο τεχνικός της Ομόνοιας μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ομόνοια Αραδίππου, η οποία έληξε 0-0.

Για τον αγώνα: «Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα σήμερα. Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε από τη σημερινή μας εμφάνιση. Μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα και σήμερα δεν το κάναμε. Δεν ξέρω τους κύριους λόγους, όμως η ομάδα που ξεκίνησε σήμερα ήταν αρκετά καλή για να δημιουργήσει ευκαιρίες και να σκοράρει. Όμως δεν το κάναμε. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο επιθετικοί και καλοί στο επιθετικό τρίτο. Πρέπει να βελτιωθούμε στο timing, στον ρυθμό και στους αιφνιδιασμούς μας. Δεν ήταν από τα καλά μας παιχνίδια σήμερα. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτούς τους τομείς για να φτιάχνουμε ευκαιρίες και να βάζουμε γκολ».

Για τις αλλαγές στην 11άδα: «Φυσικά, σίγουρα η επιλογή της ενδεκάδας είχε αντίκτυπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Την ίδια στιγμή, όμως, επρόκειτο για ποδοσφαιριστές που ήταν φρέσκοι. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, είχαμε αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες από όσες δημιουργήσαμε, όμως δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Και όπως είπα, προπονούνται μαζί καθημερινά. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι μόνο ο Τόμας, ο Λιούμπο και ο Λόικ Νεγκό δεν ήταν μαζί μας πέρσι. Γνωρίζουν, λοιπόν, πώς αγωνιζόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να παίζουμε. Για οποιονδήποτε λόγο, όμως, δεν καταφέραμε να το εφαρμόσουμε σήμερα. Και σίγουρα πρέπει να βρούμε το γιατί. Διότι, αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία, πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα στο πρωτάθλημα από ό,τι παίξαμε σήμερα».

Για μεταγραφές και αποχωρήσεις: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε πολλά από τη στιγμή που κάποια πράγματα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είτε πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αποχωρούν είτε για παίκτες που έρχονται, είναι καλύτερο να μην πούμε πολλά. Όταν, όμως, ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, φυσικά μπορούμε να μιλήσουμε για το αν κάποιος έρχεται ή αν κάποιος αποχωρεί. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε το ρόστερ μας και όχι να το αποδυναμώσουμε. Κάθε μεταγραφική περίοδος είναι διαφορετική και φέτος έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Πέρσι δεν ήταν τόσες πολλές. Παρόλα αυτά, έχουμε μια καλή ομάδα και ένα καλό ρόστερ όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι στην ομάδα, φυσικά και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε»

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