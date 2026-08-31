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Ο Παναθηναϊκός στην pole position για Ουναΐ, σύμφωνα με μαροκινό δημοσίευμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση ως φαβορί για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, όπως ανέφερε δημοσιογράφος από το Μαρόκο. Η καλύτερη προσφορά των πράσινων και ο Άγιαξ.

Ο Παναθηναϊκός έχει στραφεί στην επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει ο Ιλιές Καντουρί, δημοσιογράφος από το Μαρόκο, οι πράσινοι βρισκονται στην pole position για την απόκτηση του 26χρονου χαφ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο παίκτης προτιμάει τον Άγιαξ, όμως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλύτερη προσφορά στην Ζιρόνα από τους Ολλανδούς και αποτελεί προτεραιότητα της ΠΑΕ.

Οι ιθύνοντες της ομάδας είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο της Ζιρόνα όσο και του ίδιου του Ουναΐ. Τη δεδομένη στιγμή, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως ο Ουναΐ είναι στον δρόμο της μεγάλης επιστροφής.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι η μεγάλη επιστροφή να γίνει επίσημη, προκειμένου να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα που κλείνει στη 01:00 το πρωί της Πέμπτης 03 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

“Ο Ουναΐ έχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και τον Άγιαξ.

Αυτή τη στιγμή, ο Ουναΐ προτιμά τον Άγιαξ για την ανταγωνιστικότητά του, ενώ ο Παναθηναϊκός αποτελεί μάλλον εφεδρική επιλογή, επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλει να αγωνιστεί στη Liga 2.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην pole position για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Μαροκινού, επειδή σε αντίθεση με τον Άγιαξ, τον έχει θέσει ως προτεραιότητα και έχει ήδη κάνει μια πολύ σοβαρή προσφορά στη Ζιρόνα”.

“Σημειώστε ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε λίγο περισσότερο από 48 ώρες.

Ενώ στην Ελλάδα, οι ομάδες μπορούν να κάνουν προσθήκες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Ουναΐ επιθυμεί να περιμένει μέχρι το τέλος της ολλανδικής μεταγραφικής περιόδου σε περίπτωση που ο Άγιαξ αποφασίσει να κάνει μια πιο ουσιαστική προσφορά.

Εάν η Ζιρόνα δεν έχει λάβει τίποτα πριν από το τέλος της ολλανδικής μεταγραφικής περιόδου, ο Ουναΐ θα δεσμευτεί στον Παναθηναϊκό με καθαρή συνείδηση ​​και χωρίς τύψεις”.

“Παρόλο που η Super League δίνει προθεσμία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου για την εγγραφή των παικτών της, ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να υπογράψει τον Ουναΐ εντός των επόμενων 48 ωρών, ώστε να μπορέσει να τον εγγράψει στη λίστα της Conference League για την Ευρώπη.

Εάν ο Ουναΐ δεν υπογράψει εντός 48 ωρών, θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον χειμώνα για να εγγραφεί και θα μπορεί να παίξει μόνο στις νοκ άουτ φάσεις”.

 

 

 

Κατηγορίες

Super League

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