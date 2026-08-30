Ντεμπούτο με γκολ και... άκυρο συναγερμό!

Ντεμπούτο με γκολ για τον Χάμζα Τσατάκοβιτς.

Ο 29χρονος Βόσνιος επιθετικός της ΑΕΛ, στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τα γαλαζοκίτρινα, άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στη Λεμεσό, με κεφαλιά στο 42ο λεπτό έπειτα από ωραία μπαλιά του Μουγκέ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσατάκοβιτς έμεινε στο έδαφος αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού και μάλιστα χρειάστηκε το φορείο για να τον βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου, με την ανησυχία να είναι έντονη στο τεχνικό τιμ της ΑΕΛ καθώς υπήρξαν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό.

Εντέλει όχι μόνο ο τραυματισμός δεν ήταν σοβαρός αλλά ο Βόσνιος μετά από ένα δίλεπτο επανήλθε στον αγώνα και συνέχισε κανονικά, με τον συναγερμό να κηρύσσεται... άκυρος.



