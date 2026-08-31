ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

US Open: Με ανατροπή στον β΄γύρο ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Κέρδισε για πρώτη φορά τον Αρτούρ Φις

Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησε για πρώτη φορά (έπειτα από 5 σερί ήττες) του 22χρονου Γάλλου, Αρτούρ Φις (Νο11 στον κόσμο) με 3-1 στο «Louis Armstrong Stadium», πραγματοποιώντας μία απίθανη ανατροπή στο δεύτερο σετ, που του έδωσε την ψυχολογία για να φτάσει στη νίκη. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής, που συμμετέχει για 9η φορά στο US Open, θα αντιμετωπίσει τον Λόιντ Χάρις απ’ τη Νότια Αφρική.

Τα σετ: 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς έχασε τρεις φορές την ευκαιρία να κάνει μπρέικ στο πρώτο σερβίς του Φις, με τους δύο τενίστες να «κρατούν» ακολούθως το σερβίς τους εύκολα ή δύσκολα, ως το 4-5 του Γάλλου. Στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς δεν «τελείωσε» το γκέιμ όταν είχε την ευκαιρία για να ακολουθήσει μία τρομερή μάχη με τέσσερις σερί ισοπαλίες, μέχρι το λάθος του Έλληνα πρωταθλητή που έδωσε την ευκαιρία στον Φις να κάνει το μπρέικ και να πάρει το σετ με 4-6.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε κάκιστη εκκίνηση με τον Φις να «κρατάει» το σερβίς του και να κάνει μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ. Στη συνέχεια ο Γάλλος πήγε στο 1-4 και στο 2-5 (με λαβ γκέιμ στο 7ο), όμως κάπου εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση του Τσιτσιπά και μία τρομερή ανατροπή!

 

Πήρε τα δύο δικά του γκέιμ, έκανε μπρέικ στο 9ο γκέιμ με ένα φοβερό γουίνερ και ισοφάρισε αμέσως μετά σε 5-5. Στο 11ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έχασε ξανά την «στιγμή» του για να κάνει ένα νέο μπρέικ, πήρε στη συνέχεια το δικό σου σερβίς και το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ.

 

Εκεί ο Φις πήρε τον πρώτο πόντο, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το μίνι μπρέικ, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2 κι με νέο σερί «έκλεισε» το σετ 7-3 στο τάι-μπρέικ με ισοφαρίζοντας σε 1-1.

 

Με την ψυχολογία στα... ύψη μετά την ανατροπή, ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε στο τρίτο σετ. Μετά το αρχικό 1-1 (με εκατέρωθεν μπρέικ), ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μπρέικ στο 4ο και στο 6ο γκέιμ, έφερε το παιχνίδι στα δικά του «μέτρα» και κρατώντας το σερβίς του «έκλεισε» το σετ με το εντυπωσιακό 6-1, αναγκάζοντας τον Φις να... ξεσπάσει στη ρακέτα του, μετά από έναν χαμένο πόντο.

Στο τέταρτο σετ, ο Έλληνας άσος ξεκίνησε με άλλο μπρέικ, όμως ο Φις «απάντησε» στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ενώ έκανε και το 1-2 στο δικό του σερβίς. Ο Τσιτσιπάς έκανε ξανά μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2), έκανε το 4-2 και το 5-3 και «καθάρισε» το ματς ξανά μέσα απ’ το δικό του σερβίς με άσσο, κάνοντας το 6-4 και το 3-1 στα σετ.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σκάει η «βόμβα» Έντσο Φερνάντες: Συμφώνησαν Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι

Premier League

|

Category image

Άναψε «κόκκινο» στους ΑΕΚτζήδες η Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκαθαρίζουν για Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση και απαντούν στην «στοχοποίηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τσέλσι: Πρόταση στη Μονακό για Λαμίν Καμαρά

Premier League

|

Category image

Η απόφαση του Παπαδόπουλου για Ντάλσιο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στο Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα απίστευτα στατιστικά του Ράγια στην Άρσεναλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Απαιτούμε να τιμωρηθεί ο Φελλάς και να εξαιρεθεί από όλα τα παιχνίδια της ΑΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια - Πάφος FC: Αυτή είναι η ομάδα διαιτησίας για το Super Cup

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μία εβδομάδα, δυο αγκαλιές αποχώρησης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου για το διεθνές «αντίο» του Λιονέλ Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα πράσινα ο Ενουακάλι

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

«Βόμβα» 160 εκατ. ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι

Premier League

|

Category image

Με πολλές αλλαγές στην Χρυσούπολη η ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Παραχωρήθηκε και επίσημα ο Χριστοδούλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη