Έφυγε δυσαρεστημένος πριν έξι μήνες, επιστρέφει ξανά στην Κύπρο

Μετά από έξι μήνες ο Κάρολ Ανγκιέλσι επιστρέφει στο κυπριακό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας.

Ο Πολωνός επιθετικός είχε αποχωρήσει τον περασμένο Ιανουάριο από την ΑΕΚ με παράπονα για τον χρόνο που έπαιρνε από τον τότε προπονητή της ομάδας της Λάρνακας, Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 30χρονο (20/03/1996) Πολωνό ποδοσφαιριστή, Karol Angielski.

Ο γεννημένος στο Kielce και ύψους 1,81 μ. Karol Angielski αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού επιθετικού.

Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε συλλόγους της Πολωνίας (Pogoń Szczecin, Radomiak Radom, Wisła Płock), της Ελλάδας (Aτρόμητος) και της Κύπρου (AEK), ενώ τελευταίος καταγεγραμμένος σταθμός της καριέρας του ήταν η Pogoń Szczecin της Πολωνίας.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Καλωσορίζουμε τον Karol στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα».