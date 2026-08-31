H συγκινητική αφιέρωση του Ντε Πολ στον Μέσι: «Δεν φαντάζεσαι καν πόσα χαμόγελα έφερες - Είσαι αιώνιος»

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ να τον αποχαιρετά με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο Ντε Πολ, που αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους συμπαίκτες του Μέσι στην «Αλμπισελέστε» τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε στην αγάπη του Αργεντινού σούπερ σταρ για την πατρίδα του, στις μάχες που έδωσε με το εθνόσημο, αλλά και στον χαρακτήρα του μέσα στα αποδυτήρια.

«Η άνευ όρων αγάπη σου για τη χώρα μας, οι μάχες σου για να μην τα παρατήσεις ποτέ, η δύναμή σου απέναντι στην αδικία, η ηγετική σου παρουσία και η ανθρώπινη ποιότητά σου απέναντι σε κάθε παίκτη, ώστε να αισθάνεται καλά, αλλά και σε κάθε μέλος του staff…Απλώς, ευχαριστώ. Ο μεγαλύτερος όλων στην ιστορία. Σε ευχαριστώ που μας έκανες τόσο χαρούμενους. Δεν μπορείς καν να φανταστείς πόσα χαμόγελα προκάλεσες. Είσαι αιώνιος», έγραψε αναλυτικά.

Η αποχώρηση του Μέσι από την εθνική ομάδα κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Αργεντινή. Με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» κατέκτησε το Copa America το 2021, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και το Copa America του 2024, ενώ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ και ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Ο Ντε Πολ ήταν σταθερά στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της χρυσής περιόδου και το μήνυμά του αποτυπώνει τον ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της Αργεντινής.

Πηγή: sport-fm.gr