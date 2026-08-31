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Mεσογειακοί Αγώνες: Μετάλλιο και για την Έλενα Κουλιτσένκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Με καλύτερο άλμα στα 1.92μ. κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο

Η Ελένα Κουλιτσένκο πέταξε… ψηλά και χάρισε στην Κύπρο ακόμη ένα σπουδαίο μετάλλιο στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες!

Με ένα εξαιρετικό 1.92μ., το οποίο πέρασε με την τρίτη της προσπάθεια, η Κουλιτσένκο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, βελτιώνοντας παράλληλα τη φετινή ατομική της επίδοση!

Και δεν σταμάτησε εκεί! Η Ελένα επιχείρησε να ξεπεράσει και τα 1.94μ., αλλά και τα 1.96μ., κυνηγώντας μέχρι τέλους το χρυσό μετάλλιο. Το χρυσό κατέληξε στη Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς, η οποία πέρασε το 1.94μ.

Και η συγκομιδή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχίζει να μεγαλώνει και να… ανεβαίνει!

Πλέον αριθμεί τέσσερα χρυσά, πέντε αργυρά και τρία χάλκινα.

Στον τελικό τού ύψους γυναικών υπήρχε και δεύτερη κυπριακή συμμετοχή, αυτή της Στυλιάνας Ιωαννίδου, η οποία έκανε αρκετά καλή προσπάθεια και με επιτυχημένο το 1,84μ. κατέλαβε την 8η θέση. Η αθλήτρια τού Κυριάκου Ιωάννου πέρασε με την πρώτη το 1,75μ., με τη δεύτερη το 1,80μ., με την πρώτη το 1,84μ. και απέτυχε τρεις φορές στο 1,87μ.

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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