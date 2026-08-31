Συνελήφθησαν έξι πρόσωπα για τα επεισόδια στο «Αμμόχωστος» -Καταζητείται ακόμη ένας

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους, έξι πρόσωπα (τρείς 17χρονοι, ένας 20χρονος, ένας 21χρονος και ένας 23χρονος), τα οποία καταζητούντο από την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά στα αδικήματα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, συμπλοκής και επίθεσης, χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων και συναφών αδικημάτων.

Τα πιο πάνω επεισόδια διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 23 – 24 Αυγούστου 2026, στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο της ημέρας ψυχαγωγίας της ποδοσφαιρικής ομάδας Νέας Σαλαμίνας.

Μετά και τον εντοπισμό τους, η περαιτέρω δημοσίευση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους, είναι αχρείαστη.

Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 22χρονος ο οποίος σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησης του, ενώ ένας 17χρονος εξακολουθεί να καταζητείται.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.