Έστειλε την μπάλα στον Μπεργκ για τα μεταγραφικά ο Ανδρέας Δημητρίοιυ

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας, Ανδρέας Δημητρίου, μιλώντας πριν από το παιχνίδι με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου για την πρώτη αγωνιστική της Cyprius League By Stoiximan, ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο της Cytavision για τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας.

Ειδικότερα, κλήθηκε να τοποθετηθεί τόσο για τον Φλορίν Τανάσε όσο και για τον Νικόλα Παναγιώτου. Και στις δύο περιπτώσεις η απάντησή του ήταν η ίδια, παραπέμποντας στη συνέντευξη Τύπου που θα παραθέσει Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος της αναμέτρησης.