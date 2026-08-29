Γκολ μετά από 4,5 χρόνια!

Ο Μίλος Μάτισικ σκόραρε το πρώτο γκολ του Άρη στο νέο πρωτάθλημα καθώς και το πρώτο γκολ του ιδίου με τη φανέλα των πρασίνων!

Ο 22χρονος Πολωνός αμυντικός άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό του ντέρμπι με τον Απόλλωνα με κοντινό πλασέ μετά από γύρισμα του Βέρτον.

Αυτό είναι μάλιστα το πρώτο τέρμα του μετά από 4,5 χρόνια καθώς το προηγούμενο το πέτυχε λίγο πριν... ενηλικιωθεί και συγκεκριμένα στις 4 Μαρτίου 2022, όταν με τη φανέλα της Γιαγκελόνια σκόραρε στο 1-1 με τη Σταλ Μίελετς.