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Απαιτείται... σπρώξιμο και υπομονή

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Απαιτείται... σπρώξιμο και υπομονή

Η δυσαρέσκεια μέσω αποδοκιμασιών, δεν χωράνε σε έναν τέτοιο κομβικό αγώνα

Το ξεκίνημα της Ομόνοιας στη νέα σεζόν, δεν είναι καλό. Με έναν αποκλεισμό από τα προκριματικά του Champions League και με μία προβληματική παρουσία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Europa League, δημιουργήθηκε ένα κλίμα αμφισβήτησης και έντονης μουρμούρας. Όχι άδικα, όμως σίγουρα οι παίκτες ακόμη ψάχνονται, έχοντας αποχωρήσει από το ρόστερ, κάποιες μονάδες που αποτέλεσαν τα κλειδιά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το βράδι της Πέμπτης στο ΓΣΠ, απέναντι στη Λίνκολν στη ρεβάνς του 1-1, απαιτείται... σπρώξιμο από τον κόσμο και υπομονή. Η δυσαρέσκεια μέσω αποδοκιμασιών, δεν χωράνε σε έναν τέτοιο κομβικό αγώνα, στον οποίο εφόσον η Ομόνοια κερδίσει, θα μπει σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Θα έχει διασφαλίσει αυτούς του Conference League και συνάμα θα βάλει στην τσέπη και κάποια εκατομμύρια. Οι παίκτες πρέπει να στείλουν από νωρίς μήνυμα θέλησης και να «αναγκάσουν» τον κόσμο να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο.

Όσον αφορά τώρα τα πλάνα του Χένινγκ Μπεργκ, ασφαλώς και θα είναι πολύ διαφοροποιημένα. Επιστρέφουν άλλωστε τρεις παίκτες από τιμωρία, οι οποίοι θα πάρουν και φανέλα βασικού. Ο λόγος για τους Κουλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλλή. Στην αρχική ενδεκάδα θα βρεθεί και ο Τάνκοβιτς. Δεδομένα εκτός θα μείνει και από αυτό το ματς ο Οντουμπάντζο, ο οποίος δεν έχει αποθεραπευτεί, ενώ ο Άιτινγκ ανέβασε ρυθμούς, ακολούθησε το κανονικό μέρος και εξαρτάται από τον Μπεργκ η παρουσία του ή όχι στην αποστολή.

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