Άνετος και ωραίος ο Τράικοβιτς, πρόκριση ως κορυφαίος!

Για 5ο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Μίλαν Τράικοβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110μ. με εμπόδια! Στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, είχε απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά, εξαιτίας τής ψηλής θέσης με την οποία προκρινόταν σε αυτές.

Φέτος, ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη ξαναμπήκε στη διαδικασία τού πρώτου γύρου και αυτό ίσως αποδειχθεί και ωφέλιμο, αφού ένιωσε την ελαστικότητα τού ταρτάν στο στάδιο «Αλεξάντερ», πήρε εικόνα από την πίστα και όλο οπτικό περιβάλλον και αύριο θα κυνηγήσει να κάνει δύο κούρσες, σε ημιτελικά και τελικό.

Στις σημερινές (11/08/26) πρωινές σειρές του πρώτου γύρου, ο Μίλαν Τράικοβιτς κέρδισε την 2η σε 13.50 (-1,1 μ/δ) και ήταν ο κορυφαίος τής 12άδας που πέρασε στα αυριανά ημιτελικά (19:55 - 21:55 στην Κύπρο), με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 21:47 (23:47).