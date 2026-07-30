Επέστρεψε σε παλιά λημέρια ο Ίβουσιτς

Με τις καλύτερες διαθέσεις υποδέχθηκαν τον Ίβουσιτς οι φίλοι της Πάφου.

Ο 31χρονος κίπερ αγωνίστηκε στους γαλάζιους για μια διετία και το όνομα του γράφτηκε στις επιτυχίες της παφιακής ομάδας καθώς κατέκτησε ένα κύπελλο και ένα πρωτάθλημα.

Πλέον αγωνίζεται στην Χάιντουκ Σπλιτ, αντίπαλος της Πάφου για τον 2ο προκριματικό του Europa League. Παρ’ ότι βρίσκεται στον πάγκο, με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο δέχθηκε το χειροκρότημα.

Με τους γαλάζιους κατέγραψε 111 παιχνίδια από τα οποία στα 40 κράτησε ανέπαφη την εστία του.