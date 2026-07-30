Οι αλλαγές του Καμορανέζι στην 11άδα της ΑΕΚ για την ανατροπή

Με τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάουρο Καμορανέζι στη ρεβάνς.

Θέση στο αρχικό σχήμα πήραν οι Σαμπορίτ, Γκουρφίνκελ και Αμίν , αντί των Πηλέα, Βαν Ντερ Χορν και Ιβάνοβιτς.

Στο αρχικό σχήμα είναι οι Παρασκευά, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκούρφινκελ, Λέντες, Πάνκοβ, Λαγιούνι, Αμίν, Ρέπας, Μπάγιτς

Θυμίζουμε ότι οι κιτρινοπράσινοι είχαν ηττηθεί με 1-0 στην Κύπρο και επιζητούν στον αγώνα που θα γίνει στη Ρουμανία την ανατροπή.