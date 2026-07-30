Απίστευτοι μάγκες και μεγαλειώδης πρόκριση για την Πάφος FC!

Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Πάφος!

Οι κυπελλούχοι επικράτησαν 4-0 της Χάιντουκ Σπλιτ στο «Άλφαμεγα Stadium» στη μεταξύ τους ρεβάνς, και έφεραν τα πάνω-κάτω καθώς ήταν με την πλάτη στον τοίχο μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα.

Το σύνολο του Σα Πίντο μόνο περηφάνια μπορεί να αισθάνεται από το αποψινό παιχνίδι, αφού είδαν στα μάτια τους φιλοξενούμενους και κατέγραψαν μια σπουδαία ανατροπή που τους διατηρεί στην δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Πάφος συνεχίζει στον 3ο προκριματικό του Europa League όπου θα βρει -σαφώς ψηλότερο εμπόδιο- την Σάλτσμπουργκ. Το πρώτο παιχνίδι ορίστηκε στις 6 Αυγούστου εντός έδρας και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Αυστρία

Το ματς…

Η Πάφος μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι με το… καλημέρα. Αιφνιδίασε με τον ρυθμό της την ομάδα της Κροατίας που έδειχνε χαμένη και δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Το πρώτο μέρος ήταν μονόλογος για το σύνολο του Σα Πίντο, το οποίο βρήκε το γκολ που έψαχνε για την… ελπίδα με τον Γκούγκα. Στη συνέχεια, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για την Πάφο καθώς έχασε τον Ζάζα λόγω τραυματισμού.

Στο δεύτερο μέρος, η Χάιντουκ Σπλιτ συνήλθε, ισοζύγισε και έφτασε κοντά στο γκολ της ισοφάρισης. Οι προϋποθέσεις διαδέχονταν η μια την άλλη, όμως έλειπαν οι μεγάλες ευκαιρίες. Η Πάφος όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη! Στο 90’+1 τέζαρε τους Κροάτες με κεφαλιά του Γκολντάρ και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Μπιέλ έβαλε… φωτιά στη Λεμεσό καθώς έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Στη συνέχεια η διαχείριση των γηπεδούχων ήταν άψογη και στο 117’ με υποδειγματική αντεπίθεση ο Κορέια έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα και έκοψε την όποια… ελπίδα των φιλοξενουμένων.

Η εξέλιξη του αγώνα

120' Τέλος του αγώνα και πρόκριση για την Πάφο!

117' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Υποδειγματική αντεπίθεση, ο Πέπε έδωσε στον Κορέια ο οποίος προ κενής εστίας σημείωσε το 4-0.

110' Έσωσε την Πάφο ο Μαγιέσκι με απόκρουση σε δυνατό πλασέ.

108' Μακρινό σουτ του Κορέια, απέκρουσε δύσκολα ο Σίλιτς.

106' Σέντρα στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

105'+1 Tέλος πρώτου μέρους της παράτασης.

93' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Γύρισμα στην περιοχή, ο Σίλιτς έδιωξε ασταθώς και ο Μπιέλ σχεδόν μόνος προ κενής εστία ευστόχησε για το 3-0.

90' Σέντρα στο πρώτο μέρος της παράτασης.

90΄+3 Τέλος του αγώνα, πάμε σε παράταση!

90'+1 ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Γκολντάρ με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

82' Σκόραρε ο Γκολντάρ όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.

65' Ανάποδο του εντελώς ανενόχλητου Κίνα, μόλις πάνω από την αντίπαλη εστία η μπάλα.

56' Εντυπωσιακή επέμβαση του Μαγιέσκι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+4 Τέλος πρώτου μέρους.

40' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Γκούγκα με σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

34' O Γκολντάρ έπιασε τη κεφαλιά εντελώς μόνος μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά δεν βρήκε στόχο.

28' Απείλησε με Μπρούνο η Πάφος, μάζεψε ο Σίλιτς εύκολα.

22' Μπιέλ και Γκούγκα δεν κατάφεραν να σκοράρουν προ κενής εστίας! Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο.

21' Άστοχο σουτ του Ζάζα, μετά από καλή συνεργασία των Μπρούνο και Λελέ.

9' Πρώτη φάση για την Πάφο. Ο Μπιέλ από πλάγια θέση εντός περιοχής έπιασε σέντρα-σουτ όμως η μπάλα κατέληξε λίγο πάνω από την εστία του Σίλιτς.

1' Σέντρα στη Λεμεσό!

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λουίζ, Ιωάννου (83′ Σέμα), Σούνιτς (83′ Μαμάντοφ), Κίνα (70′ Κορέια), Γκούγκα (70′ Πέπε), Μπιέλ (103′ Μπρίτο), Ζάζα (45'+1 Ντράγκομιρ), Λελέ.

ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΣΠΛΙΤ: Σίλιτς, Ακαπαντιέ (63′ Σιγκούρ), Μαρέσικ, Φαν Χόορενμπεεκ, Παζαΐτι (85′ Ντε Μοράλ), Χρίκοβιτς (63′ Λιβάγια), Πούκστας, Ντε Αλμέιντα (97′ Ζιούταλο), Μέλνιακ, Γκιουράμ (53′ Σαμνιάγκ), Σέκο.

ΣΚΟΡΕΡ: 40' Γκούγκα, 90'+1 Γκολντάρ, 93' Μπιέλ, 117' Κορέια / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 12' Γκολντάρ, 45'+4 Γκούγκα, 68' Σούνιτς / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Paweł Raczkowski (Πολωνία)

VAR: Stuart Attwell (Αγγλία)