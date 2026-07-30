Οι 55 ομοσπονδίες της UEFA ψήφισαν μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA

Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιό της που προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise (FFE), υπεύθυνης για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της (τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση) και των διοργανώσεων (Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ανδρών και γυναικών).

Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να κατέχουν μετοχές, αλλά θα παραμείνουν μειοψηφικοί μέτοχοι, ενώ η FIFA ααναμένει να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,662 δισεκατομμύρια ευρώ), με βάση μια αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (17,437 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (30/7) για να συζητηθούν οι προτάσεις που ανακοίνωσε η FIFA την Τρίτη.

Η UEFA, είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή της δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια και αυτή η δύναμη του αισθήματος έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, και θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες-μέλη.

Η πρώτη φορά που αυτή η στάση θα δοκιμαστεί είναι τον Οκτώβριο, όταν πρόκειται να διεξαχθούν τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η UEFA δήλωσε ότι αυτή και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της «στεκόμαστε ως ένα»:

«Η UEFA και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της υποστηρίζουν την άποψή τους ως μία. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Έχει χτιστεί εδώ και γενιές από παίκτες, εθνικές ομάδες και οπαδούς σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραδοθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση», ανέφερε

Και πρόσθεσε:

« Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε καμία διοργάνωση της FIFA για όσο διάστημα αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός εάν αυτή η πρόταση έχει εγκαταλειφθεί στο σύνολό της και έχουν δοθεί δεσμευτικές διαβεβαιώσεις ότι η FIFA δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά τη διακυβέρνησή της ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Έχει χτιστεί εδώ και γενιές από παίκτες, εθνικές ομάδες και οπαδούς σε κάθε ήπειρο», πρόσθεσε η UEFA. «Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο έστειλε επιστολή σε όλες τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA λέγοντας ότι θα λάβουν 40 εκατομμύρια δολάρια εάν υποστηρίξουν το αμφιλεγόμενο σχέδιό της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Έθεσε προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να αποδεχτούν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες τα σχέδιά του εάν ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε αρχικά 20 εκατομμύρια δολάρια.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας, αλλά για μια παραίτηση από το καθήκον της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», ανέφερε η AFC (Ασία) για την πρόταση.

«Τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές αποκτούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο αλλάζει για πάντα. Η εμπορική απόδοση γίνεται μόνιμη υποχρέωση. Οι προσδοκίες των επενδυτών γίνονται καθημερινή πίεση», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραΐμ Αλ-Χαλίφα, δήλωσε ότι η FIFA δεν τους συμβουλεύτηκε σε κανένα επίπεδο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση και δήλωσε ότι, καθώς και η έλλειψη οποιασδήποτε λεπτομερούς ανάλυσης διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης, είναι «εντελώς απαράδεκτες».

«Οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του ηπειρωτικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Σεΐχης Σαλμάν δήλωσε ότι θα χρειαστεί και οι έξι περιφερειακές ενώσεις να την υποστηρίξουν.

«Μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα πετύχει χωρίς την υποστήριξη όλων των συνομοσπονδιών, κάτι που δεν ισχύει τώρα», κατέληξε.

Η CONCACAF (Βόρεια-κεντρική Αμερική και Καραϊβική), επέκρινε επίσης τη FIFA για έλλειψη διαβούλευσης.

Η εκτελεστική επιτροπή της αφρικανικής συνομοσπονδίας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να αξιολογήσει την πρόταση, ενώ η συνομοσπονδία της Ωκεανίας, το μικρότερο περιφερειακό μπλοκ με 11 πλήρη κράτη μέλη, δήλωσε ότι θα συζητήσει την πρόταση σε συνεδρίαση τον επόμενο μήνα.

Η CONMEBOL (Νότια Αμερική), δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια.

Οι φορείς των παικτών έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στο σχέδιο της FIFA, με την FIFPRO, την παγκόσμια ένωση παικτών, να προειδοποιεί ότι η πρόταση θα αναδιαμορφώσει μη αναστρέψιμα τα κίνητρα που υποστηρίζουν τις διοργανώσεις στις οποίες οι παίκτες εργάζονται και χτίζουν καριέρες.

Η ένωση παικτών της Αυστραλίας (PFA) ανέφερε σήμερα (30/7) ότι ασκεί πίεση στις ομοσπονδίες-μέλη να απορρίψουν την πρόταση, παραγκωνίζοντας παράλληλα τους αθλητές και τους οπαδούς που δημιουργούν την αξία των τουρνουά.

«Η PFA ενοχλείται από την έλλειψη διαφάνειας γύρω από την πρόταση και την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με εκείνους που δημιουργούν την αξία που η FIFA επιδιώκει να εκμεταλλευτεί - τους παίκτες και τους οπαδούς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Αυστραλίας.

«Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο απαιτεί απεγνωσμένα μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση, προτάσεις αυτής της σημασίας εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος διευθύνει το παιχνίδι και προς τίνος συμφέροντος. Αυτά τα τουρνουά δεν πρέπει να πωλούνται».

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Liberty Media, Γκρεγκ Μαφέι, εμπορικός σύμβουλος της FIFA για το έργο, δήλωσε ότι δεν επρόκειτο για «πώληση του Παγκοσμίου Κυπέλλου» και ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα έχει πάντα τον έλεγχο της πλειοψηφίας.

«Υπάρχει μια τάση να συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό παντού», δήλωσε στους Financial Times ο Αμερικανός, ο οποίος επέβλεψε την απόκτηση των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1 από την Liberty Media το 2017. «Είναι κάτι που έχουν κάνει κάθε είδους άνθρωποι».