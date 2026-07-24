«Βράχος» και... σερβιτόρος ο Κονομής

Από τους παίκτες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στο πρώτο φετινό ραντεβού του Απόλλωνα ήταν ο Λεωνίδας Κονομής. Ο Κύπριος μέσος που κλήθηκε να παίξει δίπλα από τον Κβίντα στο κέντρο της άμυνας, ήταν «βράχος» αλλά και... σερβιτόρος.

Από δικές του προσπάθειες προήλθαν το γκολ του Mπράντον Τόμας με το οποίο βρέθηκε μπροστά στο σκορ ο Απόλλωνας και το 4ο, με το οποίο πέτυχε το παρθενικό του ο Άλεν Όζμπολτ.

Από την περσινή χρονιά στον Ολυμπιακό έδειξε καλά στοιχεία και με το καλημέρα στον Απόλλωνα, σε μία μεγάλη πρόκληση, δείχνει έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.